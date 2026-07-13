Sánchez visita la zona afectada por el incendio de Los Gallardos: "Los efectos de la emergencia climática cada vez se están agravando más"

Pedro Sánchez saluda a efectivos que han trabajado en el incendio de Los Gallardos

Los detalles El presidente del Gobierno ha advertido de que "tenemos que concienciarnos de que el clima está cambiando" porque "se están superando las previsiones que los científicos nos dieron".

Pedro Sánchez visitó Almería para evaluar los daños del incendio en Los Gallardos, que dejó 13 muertos y 7.000 hectáreas calcinadas. El presidente destacó el esfuerzo de los equipos de emergencia y lamentó las pérdidas humanas y materiales. Agradeció a los medios por combatir la desinformación y subrayó la importancia de la cooperación y unidad entre administraciones. Sánchez enfatizó la gravedad de la emergencia climática, recordando que un tercio de la superficie quemada en Europa el año pasado fue en España. Propuso un gran acuerdo para enfrentar esta crisis, insistiendo en la necesidad de prevención ante el cambio climático.

Pedro Sánchez ha acudido este lunes a Almería para visitar las zonas afectadas por el incendio en Los Gallardos que ha acabado con la vida de 13 personas y ha calcinado 7.000 hectáreas.

Desde allí, el presidente del Gobierno ha reconocido el trabajo de todos aquellos que "responden a estas emergencias", ha lamentado tanto las muertes como las pérdidas materiales y ha agradecido a los medios de comunicación la información que han trasladado a los vecinos "para luchar contra la desinformación".

Sánchez ha aseverado que desde el Gobierno y el resto de las administraciones se ha trasladado "lo que los ciudadanos demandan en situaciones como esta": "Cooperación, unidad y una coherencia en la acción".

Posteriormente, el líder del Ejecutivo ha puesto el énfasis en la emergencia climática: "El año pasado, como saben, me recordaba antes la secretaria general de Protección Civil que prácticamente un tercio de la superficie calcinada el año pasado en Europa se produjo aquí en España. Y eso tiene que ver con un agravamiento de las emergencias climáticas".

"Por eso es importante recordar esa propuesta del Gobierno que ha puesto encima de la mesa que es articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática. No solamente tenemos que reaccionar, sino que tenemos que prevenir", ha añadido Sánchez.

El presidente del Gobierno ha señalado que hay que concienciarse de que "el clima está cambiando, de que los efectos de la emergencia climática se están agravando porque se están superando las previsiones que los científicos nos dieron ya hace un tiempo".

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