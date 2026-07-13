El marido de una francesa desaparecida en el incendio Los Gallardos: "Nadie vino a avisarnos"

Stéphanie y Jérôme Navarro habína llegado poco antes a su casa de vacaciones en Bédar. Cuando el incendio llegó a su residencia, trataron de huir, pero ahí él perdió la pista a su esposa.

Hasta 100 metros por minuto fue la velocidad que alcanzó el incendio de Los Gallardos (Almería), el más mortífero en décadas en España. Las llamas han calcinado más de 7.000 hectáreas, en un perímetro de 40 kilómetros en una zona con viviendas diseminadas por el campo que ha quedado sepultado bajo cenizas. El fuego fue más cruel que nunca, y ha dejado, por ahora, 13 víctimas mortales, muchas de ellas aún sin identificar, y una veintena de personas ilocalizables por sus familias.

Entre ellas está Stéphanie Navarro, una ciudadana francesa, profesora de matemáticas en un instituto de Vaucluse, cerca de Aviñón, que se encontraba desde hacía apenas dos días en su casa de vacaciones en Bédar junto a su marido y sus perros. El Ministerio de Asuntos Exteriores francés confirmó el sábado que estaban tratando de localizar a una connacional, mientras España seguía avanzando en los trabajos de identificación de las víctimas. Pero Jérôme Navarro por aquel entonces ya llevaba 48 horas sin ver a su esposa.

En la zona donde se declaró el incendio las casas están bastante dispersas entre sí, favoreciendo la rápida propagación del fuego. Y Jérôme y Stéphanie, al ver las llamas acercándose peligrosamente, trataron de huir con sus perros. "Le dije a mi esposa: 'Sal rápido. Deja todo, sal rápido'. Y ahí, en cuanto le dije eso, me vi rodeado por una bola de fuego. Sólo pude salir corriendo. Y entonces perdí el contacto con mi esposa", contaba el sábado a las 20:00h en la cadena francesa TF1. Cada minuto, aseguraba, perdía más esperanza.

Jérôme tuvo que saltar a un barranco y arrastrarse por el suelo, pero afortunadamente no sufrió heridas graves. Le dieron el alta en el hospital el viernes, con rasguños y quemaduras. E igual que el hijo de un belga víctima de las llamas, señala a las autoridades por no evacuar a tiempo. "Ni el Ayuntamiento, ni la Policía Municipal o la Policía local vinieron a avisarnos. Nos encontramos atrapados", decía en la televisión francesa.

"Cuando vimos el fuego, ya era demasiado tarde", aseguraba. Navarro insiste en que, además, ellos no se encontraban en una "casa aislada", sino en un barrio "muy residencial". Muchas de las víctimas mortales del incendio de Los Gallardos son extranjeros que o bien residían en la zona o se encontraban de vacaciones. Cuatro cuerpos fueron hallados en un coche, con el que estaban tratando de huir de las llamas, mientras que otros cuerpos fueron encontrados en el campo. La zona de Los Gallardos se convirtió en una ratonera.

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