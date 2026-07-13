La menor noruega atropellada en Mijas subió a un Uber con dos hombres: quiénes eran y saber qué pasó son incógnitas clave para la investigación

La segunda novedad que tiene la Guardia Civil y que han confirmado es que en las imágenes de las cámaras de seguridad se ve un coche con el cristal roto y con un abollón en la carrocería.

La Policía continúa investigando y tratando de reconstruir las últimas horas de la vida de Nikoline, una joven noruega de 17 años, que fue atropellada en Mijas, en plena A7. La joven iba a celebrar el triunfo de su selección a una discoteca en Puerto Banús, en Marbella, acompañada de amigas. Sin embargo, la joven se fue, no se sabe en compañía de quién, a 30 kilómetros de Marbella. Se fue a dirección Mijas y apareció atropellada horas después en la A7 sin que se supiera quién o qué la había atropellado.

Nikoline recorrió en un VTC 30 kilómetros y, según ha desvelado la investigación, ahora se sabe también que no se subió sola a ese coche, lo hizo con dos hombres cuya identidad y relación con ellos aún se desconoce.

En un momento del camino ella le pidió al conductor de forma abrupta bajarse del vehículo y este la dejó en una especie de vía de servicio. Ella salió y se fue corriendo a cruzar los cuatro carriles. La presencia de estos dos hombres es la primera novedad en la investigación.

La segunda novedad que tiene la Guardia Civil y que han confirmado es que en las imágenes de las cámaras de seguridad de todo ese trayecto, se ve un coche con el cristal roto y con un abollón en la carrocería. Ahora se está investigando si tiene implicación en lo ocurrido a Nikoline.

Por ahora se sigue buscando a la persona que la atropelló y la dejó tirada en la cuneta. Sin embargo, en estos momentos, lo más importante para la Guarida Civil es saber qué pasó en ese coche, quiénes iban dentro y por qué se bajó. El meollo de la investigación está en las tres personas, en los tres hombres que iban en ese VTC.

El paso a paso de Nikoline

El cerco sobre la muerte de Nikoline se reduce cada vez más rápido. A las 04:00 de la mañana, la joven salió de la discoteca situada en Puerto Banús. Ahora se sabe que no subió sola al Uber, sino que lo hizo acompañada de dos jóvenes. 20 minutos después, y por razones que todavía se desconocen, Nikoline pidió al conductor parar en pleno trayecto.

La joven baja del coche en el kilómetro 1027 de la A7, a la altura de la urbanización Ribera del Sol, cerca de Mijas. Pasadas las 05:15 de la mañana, la menor habría intentado cruzar la autovía caminando para llegar a una parada de taxis cercana a la zona.

Según publica 'El Español', un camionero que realizaba este trayecto fue testigo del brutal impacto de un vehículo contra Nikoline cuando cruzaba la carretera. Un relato estremecedor que narra cómo el cuerpo de la joven salió despedido por encima de la mediana, sobrevolando de un carril a otro en plena autovía.

Según este relato, mientras el camionero auxiliaba a la joven, el conductor que la atropelló se daba a la fuga. Ahora, el objetivo principal de la investigación se centra en esclarecer qué sucedió en el interior de ese Uber y en identificar a las tres personas que acompañaron a la menor en sus últimos momentos de vida.

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