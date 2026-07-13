Un conductor se niega a pagar un tramo de peaje de la A-6 por el mal estado de la vía

Los detalles El hombre, usuario de la carretera que une Galicia con la Comunidad de Madrid, decidió no pagar el peaje argumentando que su propio coche sufre por utilizar una vía en este lamentable estado.

Un conductor grabó el momento en que se negaba a pagar un peaje, alegando que su vehículo sufrió daños en el paragolpes y una llanta. A pesar de ser advertido sobre una multa, se mantuvo firme en su decisión. La conversación con el operario duró 15 minutos, y en un peaje anterior, le permitieron pasar sin pagar. En declaraciones a Más Vale Tarde, el conductor, Jorge Hernández, cuestionó por qué las carreteras no pasan una ITV si él paga impuestos y cumple con la ITV de su vehículo. Beatriz de Vicente, colaboradora del programa, sugiere que es posible reclamar a la autopista si se demuestra que los daños están relacionados con su estado, aunque insiste en que la multa debe pagarse.

El conductor, que grabó el momento en el que hablaba por el interfono negándose a pagar, aludiendo a que se le había partido el paragolpes y casi también una llanta.

A pesar de que le advirtieron de que no pagar conllevaba el pago de una cuantiosa multa, el conductor se reafirmó en su decisión.

La conversación entre el conductor y el operario duró alrededor de 15 minutos. En uno de los peajes previos a la notificación de la multa, la interlocutora sí le dejó pasar.

Más Vale Tarde ha hablado con el conductor, quien ha dado explicaciones y ha argumentado que él paga impuestos, pasa la ITV de su vehículo... Y plantea una pregunta: ¿por qué las carreteras no pasan la ITV?

"La marca que vemos en el asfalto es de mi chasis. No tengo matrícula, el paragolpes está partido. Tienes que ir por el carril izquierdo porque el derecho de los camiones está lleno de baches y boquetes", afirma Jorge Hernández, conductor afectado.

"Pagar por viajar cuando las carreteras no están bien. ¿Por qué las carreteras no pasan una ITV también?", cuestiona Hernández.

En estos casos, la criminóloga y colaboradora de Más Vale Tarde, Beatriz de Vicente, recomienda que si el conductor puede conectar los daños del vehículo con el estado de una autopista, es posible reclamar a la autopista. Pero que, en cualquier caso, hay que pagar la multa".

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