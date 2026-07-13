Detenido un hacker prorruso experto en boicotear empresas industriales en España usando su teléfono móvil

Los detalles Las organizaciones de ciberterroristas de origen prorruso con las que colabora Chris Barlati han cometido a lo largo de este fin de semana hasta ocho ataques cibernéticos en España como respuesta a la detención del hacker por parte de la Policía Nacional española.

Chris Barlati, un hacker prorruso de 34 años originario de Italia, fue detenido en Palencia por la Policía Nacional. Bajo el alias de Marco, se hacía pasar por un estudiante universitario mientras vivía con su novia, quien desconocía su verdadera identidad. Barlati es responsable de varios ciberataques en España, dirigidos a empresas industriales, con el objetivo de boicotearlas y difundir un mensaje de superioridad rusa. Entró en España en 2021 como trabajador de una ONG, desapareciendo posteriormente y reapareciendo sin registros de entrada o salida. Sus operaciones se realizaban desde su móvil, utilizando múltiples aplicaciones y dispositivos protegidos. A pesar de su detención, los ciberataques continúan como represalia, y la investigación sigue abierta bajo la dirección de la Audiencia Nacional.

Este hombre que ven es un hacker prorruso que intentó sembrar el caos en nuestro país. Se hacía llamar Marco, pero este no es su verdadero nombre. La realidad es que es italiano, se llama Chris Barlati y tiene 34 años. En el vídeo que acompaña esta información se puede ver la imagen Barlati que están difundiendo sus colegas ciberterroristas. Lo hacen junto al hashtag #freechrisbarlatti. No les ha gustado que la Policía Nacional lo haya detenido en Palencia.

Allí se hacía pasar por Marco, un estudiante universitario, que escribía en un blog de ideología prorusa y vivía en casa de su novia. De hecho, ella cubría todos los gastos, sin tener ni idea de quién era la persona con la que estaba conviviendo. Pese a su tapadera, la Policía Nacional ha conseguido dar con él. Es el responsable de múltiples ciberataques a lo largo y ancho de la geografía española. Su principal misión era boicotear empresas industriales haciéndoles creer que se habían producido fallos informáticos.

Por ejemplo, en Valencia, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, de repente falló el riego de los jardines. Pero también ha desactivado los hornos crematorios de un tanatorio en Alicante, o la refrigeración de una bodega en Jaén. Hasta ha boicoteado los motores de agua potable de un embalse en Canarias.

Porque lo importante para este hacker y para su grupo no es solo boicotear a firmas industriales y reivindicarlo, sino también difundir su acto junto y un mensaje clave: Rusia es superior frente a un Occidente cada vez más decadente, con grandes agujeros de seguridad.

Chris Barlati entra en España en el año 2021 haciéndose pasar por un trabajador de una ONG que ayudaba a niños lituanos. Sin embargo, un buen día desapareció. De repente, hasta el punto de que la directora de dicha organización presenta una denuncia por ello. No deja rastro alguno.

Dos años después, reaparece en España, aunque a las autoridades no tienen constancia ni de su entrada ni de su salida del país. Sospechan que viajó a Rusia, donde se radicalizó. Solo volvió para ser un enlace directo entre España y Rusia para realizar ciberataques.

Hackeando desde su móvil

Y todo esto lo hacía a distancia, desde su teléfono móvil y gracias a sus aplicaciones de hacker. Aunque no usaba solo una, sino muchas, y de formato pequeño, para ocultarlos mejor.

Chris Barlati estaba obsesionado con la seguridad, hasta el punto de que los agentes del Grupo de Ciberamenazas de la Policía Nacional han reconocido no haber visto nada igual. Cada uno de sus teléfonos y hasta los pendrives estaban guardados en las llamadas bolsas Faraday, para bloquear cualquier interferencia en sus dispositivos. Ni siquiera guardaba los contactos en la agenda por si le pillaban.

Ahora, los encargados de la investigación están mirando todos los posibles delitos en base a las pruebas que tienen contra él por los posibles ataques cometidos y por presunto proxenetismo en su blog. Aunque sí que consideran que hay material suficiente para acusarle por ser captador de otros activistas prorusos.

Ataques como venganza

Tras ser detenido, los ciberataques deberían haberse acabado, pero las organizaciones de ciberterroristas, de origen prorruso, con las que colabora Chris Barlati han cometido este fin de semana hasta ocho ataques cibernéticos en España como respuesta a la detención del hacker.

Aunque también nos ciberatacan con cada visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, o coincidiendo con una nueva ayuda española o europea a Ucrania. De aquí, la importancia de que la Policía Nacional haya dado caza a un tipo como Barlati, hackers cuya única misión es sembrar el caos.

El Grupo de Ciberamenazas de la Policía Nacional no ha difundido ninguna imagen de Barlati; han sido sus compañeros prorusos, pues la investigación sigue abierta. Siguen buscando conexiones bajo el mandato de la Audiencia Nacional y del juez Francisco de Jorge.

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