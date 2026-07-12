Se eleva a 13 la cifra de fallecidos en el incendio de Los Gallardos tras la muerte de una herida de 93 años

Puesto de mando avanzado desplegado por un incendio forestal, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos

Los detalles La fallecida, que presentaba quemaduras en el 20% de la superficie corporal y contaba con graves patologías previas, estaba ingresada desde este viernes en el Hospital Universitario Torrecárdenas.

La muerte de una mujer británica de 93 años, herida en el incendio forestal de Los Gallardos, eleva a 13 el número de víctimas mortales. La mujer, con quemaduras en el 20% de su cuerpo y graves patologías previas, fue ingresada en el Hospital Universitario Torrecárdenas y trasladada a la UCI. Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha expresado sus condolencias. Además, hay ocho desaparecidos y cuatro heridos graves en el Hospital Virgen del Rocío. La Guardia Civil ha concluido las búsquedas en la zona calcinada. Se ha reabierto la carretera AL-6109, y los ayuntamientos afectados comienzan a evaluar daños y canalizar ayudas con apoyo gubernamental.

La muerte de una mujer británica de 93 años que resultó herida en el incendio forestal de Los Gallardos ha fallecido este domingo, por lo que se eleva a 13 la cifra de víctimas mortales a causa del fuego.

La mujer, que presentaba quemaduras en el 20% de la superficie corporal y contaba con graves patologías previas, ingresó en el servicio de Urgencias del el Hospital Universitario Torrecárdenas el pasado 10 de julio, a las 00:28 horas y, tras una primera valoración y su estabilización inicial, fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, y vicepresidente primero del Gobierno Andaluz, Antonio Sanz, ha expresado su profundo pesar y ha trasladado en su nombre y del Gobierno andaluz sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima.

Cuatro heridos graves

Según la última actualización oficial de la Junta de Andalucía, este deceso se suma a los 12 fallecidos que perdieron la vida directamente en la zona afectada por el fuego. Además, hay ocho personas que constan oficialmente como desaparecidas y otros ocho heridos, de los que hay cuatro que continúan ingresados en estado grave en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

La confirmación de la decimotercera víctima mortal se ha producido en la misma jornada en la que la Comandancia de la Guardia Civil de Almería ha dado por concluidas, en torno a las 14:00 horas, las batidas de rastreo sobre el terreno calcinado sin localizar a más personas.

Este operativo de búsqueda y reconocimiento, conformado por un centenar de efectivos del instituto armado, la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y Protección Civil, ha finalizado sus labores con la previsión de que no habrá nuevos hallazgos en la zona quemada.

En paralelo, y dentro de la fase de desescalada, las fuerzas de seguridad han procedido a la apertura total al tráfico de la carretera AL-6109, que permanecía cortada por las llamas. No obstante, se mantiene un estricto control sobre los accesos al municipio de Bédar, cuya entrada sigue restringida de manera exclusiva a los familiares de los residentes, prohibiéndose el paso a personas externas a la localidad.

El incendio, ya estabilizado tras arrasar 7.000 hectáreas y forzar la evacuación de un millar de personas que ya regresan a sus casas, da paso ahora a la fase de reconstrucción logística.

A partir de este lunes, los ayuntamientos de Los Gallardos, Bédar, Antas y Lubrín abrirán oficinas de atención ciudadana para evaluar los graves daños estructurales provocados por el fuego y comenzar a canalizar las ayudas de emergencia con el respaldo del Gobierno central, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial.

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