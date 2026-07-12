El hijo de un belga fallecido en Los Gallardos desmiente a las autoridades españolas: "No desobedecieron porque no se les dio ninguna orden"

El hijo de una víctima de Los Gallardos en la zona del incendio.

¿Qué ha dicho? En sus palabras, dice su padre intentó huir por una carretera asfaltada y que "nadie les dijo que el fuego venía de esa dirección". "No fue una elección", afirma.

Thomas-Wolf Verdonckt, virólogo belga e hijo de una de las víctimas de los incendios de Los Gallardos, sostiene que las personas fallecidas no desobedecieron órdenes de evacuación porque no se les proporcionó ninguna. Según Verdonckt, su padre, Stanislas Verdonckt, y otros vecinos intentaron huir en coche cuando las llamas ya estaban cerca, pero se vieron bloqueados y tuvieron que escapar a pie. Sus declaraciones contrastan con las de autoridades como Juanma Moreno y Félix Bolaños, quienes afirman que sí se dieron instrucciones específicas. Verdonckt describe a su padre como un hombre analítico y tranquilo, que evaluó todas las opciones posibles antes de quedar atrapado.

Thomas-Wolf Verdonckt es un virólogo belga hijo de una de las víctimas de los incendios de Los Gallardos. Hijo de Stanislas Verdonckt, uno de los muertos de las llamas cuyo cuerpo se encontró en un valle bajo la zona de Paraje el Curato. donde vivía en las afueras de Bédar. Según cuenta, en palabras recogidas por Reuters, ni su padre ni los demás ignoraron las órdenes de las autoridades "porque no se les dio ninguna".

Así lo ha dicho Verdonckt: "Las personas que murieron no desobedecieron ninguna orden porque no se les dio ninguna. No se les proporcionó ninguna información. Solo empezaron a correr cuando las llamas ya estaban casi sobre ellos. Fue su último recurso.

Sus palabras contrastan con las expresadas por, por ejemplo, Juanma Moreno, Antonio Sanz o Félix Bolaños. Con las que han dado tanto desde la Junta de Andalucía como desde el Gobierno de España, que afirman que se les dio una orden específica, que no la siguieron y que, probablemente, por ello no pudieron salvar sus vidas.

Según el virólogo, tanto su padre como un grupo de vecinos trataron de huir en coche por una carretera asfaltada cuando las llamas les impidieron el paso.

"No pudieron pasar porque no se les avisó con antelación. Nadie les dijo que el fuego venía de esa dirección. Cuando intentaron salir ya era demasiado tarde", ha expresado.

Fue entonces cuando decidieron huir por un camino de tierra que bordea la ladera de la mañana. Al no lograr salir, abandonaron los vehículos y trataron de escapar a pie.

"No fue una elección. Condujeron hasta el final. Incluso cuando todo estaba en llamas hubo quien optó por correr y por intentar llegar al valle", ha comentado.

Verdonckt, en sus palabras, dijo que su padre era un apasionado del senderismo y de la fotografía, que conocía bien el terreno y que hablaba bien español. En su última charla telefónica, cuenta que hablaron de las opciones para protegerse. "Siempre se mantuvo tranquilo incluso en las situaciones más desesperadas, repasando sus planes A, B y C", ha contado..

"Mi padre es una de las personas más inteligentes que conozco. Siempre es muy analítico e iba comprobando las cosas. En ese momento, solo faltaban minutos para que fueran envueltos y quedaran atrapados", ha dicho para concluir.

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