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Ni violencia machista ni yihadismo: lo que se sabe del apuñalamiento mortal a una mujer en plena calle de Esplugues de Llobregat

Los detalles Los investigadores tratan de determinar si el detenido sufre algún tipo de trastorno mental tras descartar las hipótesis de violencia machista y de yihadismo.

Imagen del lugar donde se ha producido el crimen en Esplugues de Llobregat (Barcelona)
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Los Mossos d'Esquadra continúan investigando el motivo por el cual un hombre mortalmente a una mujer en plena calle en el municipio de Esplugues de Llobregat, Barcelona. Eso sí, ya han descartado que se trate de un caso de violencia machista, así como el Govern ha hecho lo propio con que se trate de un suceso relacionado con el yihadismo.

Las imágenes de lo sucedido también han trascendido. Dos agentes de los Mossos interceptaron al agresor caminando en mitad de la Diagonal, el cual estaba visiblemente nervioso y todavía tenía el cuchillo en la mano. Los agentes le apuntan con la pistola y le piden que se detenga, pero huye.

Es en ese momento cuando le acaban reduciendo. Todo porque una hora antes había apuñalado hasta la muerte y en mitad de la calle a una mujer, que murió casi en el acto. "La chica abrió los ojos y le dijo la señora 'tranquila que ya llega la ambulancia' pero falleció con la mano cogida", lamenta una vecina.

Un vecino intentó parar la brutal agresión, pero también resultó herido en el intento. El suceso ha conmocionado a todo el vecindario: "Decía incoherencias, estaba como enloquecido".

Por el momento, el motivo de la brutal agresión sigue sin esclarecerse. La consellera de Interior, Núria Parlon, ha asegurado que el detenido es una persona que estaba "alterada" y con "probablemente" algún tipo de problemática "que no tiene nada que ver con el yihadismo".

Por su parte, los Mossos han descartado que se trate de un caso de violencia machista y tratan de determinar si el detenido sufre algún tipo de trastorno mental. De momento, él sigue en dependencias policiales y hasta este martes no está previsto que pase a disposición judicial.

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