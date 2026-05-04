Sustraída por sus padres biológicos en Oviedo: buscan a una niña de cinco años que estaba en una familia de acogida

Sustraída por sus padres biológicos: buscan en Oviedo a Miranda, una niña de 5 años que estaba bajo acogida

Los detalles La pequeña vivía desde hace 18 meses con una familia de acogida, pero mantenía contactos periódicos con su familia biológica. Aprovechando una de esas reuniones, los progenitores han agredido a la educadora que supervisaba el encuentro y se la han llevado.

Una niña de cinco años, llamada Miranda, ha sido sustraída por sus padres biológicos en Oviedo, Asturias, durante un encuentro supervisado con su familia biológica. La menor vivía desde hace 18 meses con una familia de acogida. En el encuentro, los progenitores agredieron a la educadora y se llevaron a Miranda sin autorización. La Consejería de Derechos Sociales del Gobierno asturiano calificó el acto de "inesperado". La Policía ha solicitado colaboración ciudadana para localizar a la menor y el Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha difundido su imagen. Un operativo de búsqueda está en marcha siguiendo el protocolo del Ministerio del Interior.

Una menor de cinco años ha sido sustraída por sus padres biológicos en Oviedo, Asturias. Se llama Miranda y vivía desde hace 18 meses con una familia de acogida, pero mantenía contactos periódicos con su familia biológica. Ha sido en una de esas reuniones donde los progenitores han agredido a la educadora que supervisaba el encuentro. Tras ello, se han llevado a la pequeña sin autorización.

Desde la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno asturiano aseguran que este acto fue "totalmente inesperado" y la Policía pide ahora colaboración para encontrarla cuanto antes. Por ello, el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), dependiente del Ministerio de Interior, no ha dudado en difundir la imagen de Miranda tanto en su página web, como en redes sociales.

Junto a su rostro, facilitan una serie de datos de la menor para recabar cualquier información que ayude a su localización. Buscan que alguien pueda ver a la pequeña y dar el aviso de alerta a las autoridades.

Además, la Policía Nacional ha puesto en marcha un operativo para localizar a esta niña de solo cinco años. Hay que recordar que este suceso ocurrió hace unos días y en un punto de encuentro familiar en Oviedo. Un espacio que tiene como objetivo propiciar encuentros seguros entre menores de edad y familiares. Una entidad especializada en el seguimiento de los procesos de acogida.

El dispositivo de búsqueda de la Policía Nacional se puso en marcha tras la denuncia presentada el pasado jueves por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Dicho plan de localización de Miranda se ha puesto en marcha de acuerdo al protocolo establecido por el Ministerio del Interior para estos casos.

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