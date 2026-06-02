Condenan a dos años y medio por homicidio imprudente al dueño de la jauría de perros que mató a una joven en Zamora

El contexto La chica paseaba por un camino agrícola, entre los municipios zamoranos de La Hiniesta y Roales del Pan, cuando fue atacada por un grupo de perros que protegían una explotación ganadera ovina. En su mayoría eran mastines.

El Juzgado de lo Penal de Zamora ha condenado a dos años y medio de prisión al pastor dueño de los perros que atacaron y mataron a una joven de 27 años en octubre de 2023. La víctima fue atacada por un grupo de mastines mientras paseaba entre La Hiniesta y Roales del Pan. La sentencia destaca la "ausencia absoluta de remordimiento" del condenado y la falta de control sobre los animales. Además, se establece una indemnización de 250.000 euros para los padres de la joven. El abogado del condenado afirma que es la primera vez que se impone prisión en un caso similar.

Dos años y medio de prisión. Esta es la condena impuesta este martes para el dueño de los perros que atacaron en jauría y mataron a una joven de 27 años en Zamora. Todo sucedió en octubre del año 2023 y ahora el Juzgado de lo Penal de Zamora ha fallado en contra del pastor. Considera que es el responsable del homicidio por imprudencia de la mujer.

La chica paseaba por un camino agrícola, entre los municipios zamoranos de La Hiniesta y Roales del Pan, cuando fue atacada por un grupo de perros que protegían una explotación ganadera ovina. En su mayoría eran mastines.

Eran las seis de la tarde del 23 de octubre de 2023 y los animales estaban sueltos y fuera del cercado. Corrieron a por ella y atacaron por la espalda. Puedo llamar antes de morir y sus últimas palabras fueron: "Mamá, que vienen los perros".

"Sin remordimiento"

La magistrada ha considerado la pena impuesta proporcionada a las circunstancias y gravedad de los hechos y para ello ha aludido además a la "ausencia absoluta de remordimiento" en la manera de actuar del condenado. La sentencia ha aludido a la "evidente falta de custodia, control y cuidado de los perros". Pero también la "ferocidad y carácter dañino" de los canes y la obligación que tenía el ganadero de tenerlos en unas condiciones de seguridad que impidieran ese peligro o riesgo.

La sentencia, contra la que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Zamora, fija además una indemnización de 250.000 euros para los padres de la víctima. Porque el juez considera que "se aprecia la atenuante de dilaciones indebidas".

La sentencia ha tenido en cuenta los testimonios de otras personas que, anteriormente, habían constatado la agresividad de esos perros. Junto a ello, la jueza pidió el informe de una perito que constató que se trataba de perros "claramente peligrosos".

El abogado del condenado asegura que es la primera vez que se condena a prisión al dueño de unos perros mastines que hayan protagonizado un suceso como este.

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