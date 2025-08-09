A patadas, puñetazos y arrastrándolo del collar: la Guardia Civil investiga a un hombre de Barcelona por pegar una paliza a su perro

Imagen de la agresión a un perro en Calaf.

La Guardia Civil investiga a un hombre por presunto maltrato animal en Calaf (Barcelona) tras viralizarse en redes sociales un vídeo en que agrede a un perro pastor belga malinois, que fue retirado de su dueño y trasladado a una protectora de Òdena (Barcelona).

El vídeo generó "múltiples llamadas a colaborar en su identificación" y el 6 de agosto identificaron al individuo, de 28 años y que este viernes declaró por presunto maltrato animal, delito que contempla hasta 18 meses de cárcel, multas e inhabilitación para tener animales, informa este sábado la Benemérita en un comunicado.

Las imágenes, grabadas el día 3 en una estación de tren de Calaf, muestran al perro tumbado boca arriba recibiendo golpes con una correa, patadas y puñetazos, y arrastrado por las patas delanteras o por el collar del animal, que carece de microchip y documentación obligatoria, lo que supone una infracción administrativa grave.