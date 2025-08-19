Detienen a dos personas por robar dos galgos a los que cortaron los pulgares de las patas delanteras

os detenidos por el robo y la mutilación de dos galgos de competición en Villanueva del Ariscal

La Guardia Civil ha detenido a una pareja de Sevilla por robar dos galgos en Villanueva del Ariscal, mutilarles los dedos pulgares de las patas delanteras y mantenerlos en condiciones insalubres. La operación 'Alxaraf Lebreles' comenzó tras la denuncia del robo de los perros, de alto valor económico, aprovechando la ausencia del propietario durante las fiestas locales. Los animales fueron hallados en una vivienda de Sevilla en malas condiciones y trasladados a un centro veterinario, donde se constató que las lesiones impedían su regreso a la competición. La pareja enfrenta cargos por robo con fuerza y maltrato animal. La investigación sigue abierta.

La Guardia Civil ha detenido a una pareja vecina de Sevilla tras robar dos galgos en Villanueva del Ariscal, mutilar a los animales cortándoles los dedos pulgares de las patas delanteras y mantenerlos en unas condiciones insalubres.

En un comunicado, la Guardia Civil ha informado de que se trata de la operación 'Alxaraf Lebreles', que se inició tras la denuncia del propietario de una finca por el robo de dos galgos de competición y de elevado valor económico.

Durante la investigación, los agentes centraron sus sospechas sobre un clan familiar asentado en la capital hispalense, dedicado a este tipo de hechos delictivos, y constató el modus operandi de los supuestos autores, que se valieron de la ausencia del propietario de la vivienda durante las fiestas patronales de la localidad aljarafeña para cometer el robo de los animales.

Las averiguaciones de la Guardia Civil ubicaron a los animales sustraídos en una vivienda de un barrio periférico de Sevilla capital. A raíz de esta información se procedió a la entrada y registro de la vivienda y a la detención de la pareja sobre quienes se centró la investigación.

Los animales fueron localizados en el interior de una perrera en muy malas condiciones. Una vez recuperados fueron inmediatamente trasladados por la Guardia Civil a un centro veterinario, donde se certificó que presentaban numerosas heridas sangrantes, así como la mutilación de los dedos pulgares de las patas delanteras.

Posteriormente los perros fueron devueltos a su legítimo propietario y se constató por parte de la veterinaria que las lesiones sufridas por los animales eran incompatibles con su regreso a la competición.

La investigación desarrollada conjuntamente por el Equipo ROCA de la Compañía de Sanlúcar La Mayor y de la Policía Local de Villanueva del Ariscal finalizó con la detención de los dos supuestos autores, a los que se les imputan un delito de robo con fuerza y un delito de maltrato animal por lesiones graves.

La investigación continúa abierta por parte de los investigadores, sin descartarse nuevas actuaciones policiales.