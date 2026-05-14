Robo en una iglesia de Málaga: fingen ser fieles para quitarle joyas a la Virgen del Rosario

Los detalles Los ladrones han sido pillados 'in fraganti' porque en la parroquia malagueña hay dos cámaras de seguridad. Han sido grabados hurtando las joyas que eran una ofrenda de los vecinos a la Virgen. La Policía Nacional ya los está buscando.

La Policía Nacional está en busca de dos individuos que, haciéndose pasar por feligreses, robaron joyas de la Virgen del Rosario en una iglesia de Málaga. Aunque las piezas no tienen un alto valor económico, poseen un gran valor sentimental, ya que fueron donaciones y ofrendas de los devotos. Los ladrones actuaron con aparente normalidad, pero las cámaras de seguridad de la iglesia captaron cómo, en siete ocasiones, se levantaron para sustraer las joyas. Entre los objetos robados se encuentran medallas, una cadena y un broche del siglo XVIII. La Hermandad solicita ayuda ciudadana para identificar a los responsables y recuperar las joyas.

La Policía Nacional busca a dos ladrones que han cometido un robo de joyas dentro de una iglesia de Málaga. Haciéndose pasar por dos feligreses más, que entran a rezar en una parroquia, han aprovechado un despiste para desvalijar a la Virgen del Rosario. Se han llevado sus joyas.

Es cierto que no tiene un gran valor económico, que no se han llevado un botín que valga millones, pero sí que eran joyas con un gran valor sentimental. Se trataba de regalos, de donaciones y ofrendas hechas por los propios parroquianos y fervientes seguidores de la Virgen.

Y es que, estos dos hombres han entrado como si nada, como si fueran unos creyentes más. En el vídeo que acompaña esta noticia se puede ver cómo se paran, se dan una vuelta y, de repente, se acercan a mirar a la figura. Justo entra una mujer, pero disimulan e, incluso, se sientan en los bancos.

Pero cuando se quedan solos, se dirigen hacia la figura y empiezan a robarle las joyas. Levantándose uno al otro, hasta en siete ocasiones, hurtan las ofrendas. Pensaban que nadie los veía, pero, la iglesia malagueña cuenta con dos cámaras de videovigilancia.

"Vienen directamente hacia la Virgen, sin percatarse de las dos cámaras de seguridad que están en esa pared", relata el Hermano Mayor de la Hermandad del Rosario. "Hemos detectado que se llevaron una medalla de San Antonio, una medalla de Santa María de la Victoria, una cadena, un broche londinense del siglo XVIII y varios anillos", asegura.

Ahora, la Hermandad de la Virgen del Rosario pide colaboración ciudadana para identificar a los ladrones y recuperar así estos pequeños tesoros con un gran valor sentimental.

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