Las claves de la reducción de las penas a los violadores de Castelldefels: un acuerdo de conformidad para evitar a las víctimas un juicio traumático

Las penas impuestas a los violadores grupales de Casteldefels han sido significativamente reducidas debido a un acuerdo de conformidad. Aunque inicialmente la Fiscalía solicitaba 196 años de cárcel en total, los acusados han sido condenados a 33 años. Este acuerdo se alcanzó para evitar el trauma de un juicio para las víctimas, quienes habrían tenido que revivir los hechos. Los acusados admitieron los delitos y ofrecieron indemnizaciones a las víctimas. Las penas fueron rebajadas al excluir ciertos delitos y redefinir otros, como la agresión sexual continuada. Algunos acusados podrían solicitar el tercer grado próximamente.

Las penas a los violadores grupales de Castelldefels son ridículas. Como han pedido perdón y han reparado el daño moral de las víctimas con indemnizaciones, los cinco acusados han conseguido rebajar sustancialmente sus penas.

Los cinco han admitido que contactaban por redes sociales con mujeres a las que engañaban para ir al piso de uno de ellos, las emborrachaban y cuando perdían toda capacidad de reacción las agredían sexualmente. Pero de los 196 años de cárcel que pedía inicialmente la Fiscalía para todos ellos, al final han sido condenados a 33 años.

La clave es que ha habido un acuerdo de conformidad. Es verdad que no suelen ser tan flexibles en penas tan elevadas pero llevan meses trabajando en este acuerdo. Una de las claves es evitar precisamente el juicio a las víctimas. El abogado de la defensa ya había planteado testificar a 20 peritos que podría llegar a ser traumático para las víctimas al revivir todo lo sucedido.

Para el considerado líder del grupo la Fiscalía pedía 53 años y se ha quedado en 8 y 3 meses. Para otro de ellos la petición era de 45 años y vemos 8 años y seis meses. Para los que se pedían inicialmente 28 y 42 años de cárcel, se ha acordado solo seis años. Y, por último, al quinto acusado se le impone una pena de tres años y once meses aunque la Fiscalía pedía 28 años de cárcel para él.

Pero, ¿cómo se han rebajado tanto? Se llama sentencia de conformidad. Se trata de un acuerdo de negociación entre las partes para llegar a un punto de entendimiento. Los acusados te evitan revivir el trauma en el juicio, te piden perdón y te pagan una indemnización para resarcir el daño moral, pero a cambio bajamos los grados, es decir los años de condena.

En este caso, se ha llegado al acuerdo de rebajar el grado de los delitos: se excluye los delitos de descubrimiento y revelación de secretos (recordemos que grababan a las víctimas), eso ya no entra como delitos cometidos. Los delitos de agresión sexual continuada, además, se ha quedado en agresión sexual.

Es más, como ya han cumplido gran parte de las penas, los violadores podrían salir muy pronto a la calle. Esta sentencia aún no es firme, tiene que redactarla el juez y están en su derecho según nuestro marco legal de pedir la libertad. En este caso en concreto llevan en la cárcel desde diciembre de 2022, no se cumple el plazo. Sí es verdad que el acusado de la pena más baja: de 3 años y 11 meses le quedan solo 1 año y dos meses por cumplir. Con lo cual, ya podría solicitar el tercer grado. Es decir, solo dormiría en la cárcel. Los condenados a 6 años, también podrían solicitarlo.