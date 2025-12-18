El BNG expulsa a un concejal del Ayuntamiento de Moraña (Pontevedra) por una denuncia de violencia machista

Los detalles La formación política gallega tuvo conocimiento de la denuncia el pasado domingo y el lunes tras una reunión y por decisión unánime se acordó la suspensión de militancia; la solicitud de dimisión y la devolución del acta.

La Ejecutiva Nacional del BNG ha expulsado al concejal Rubén Fernández Monteagudo del Ayuntamiento de Moraña, Pontevedra, tras una acusación de violencia machista. La denuncia fue comunicada por alguien cercano a la víctima, lo que llevó al Bloque a actuar de inmediato. En una reunión, se decidió suspender su militancia y solicitar su dimisión como concejal. El BNG también contactó a la víctima para ofrecerle apoyo y respetar su privacidad. A pesar de no haber recibido una denuncia formal a través del canal interno del partido, se tomó la decisión de expulsarlo.

La Ejecutiva Nacional del BNG ha decidido expulsar al concejal del Ayuntamiento de Moraña (Pontevedra) Rubén Fernández Monteagudo, tras una acusación de violencia machista de la que se tuvo conocimiento el pasado domingo.

Según informa este jueves la dirección del Bloque, la denuncia fue comunicada por una persona del entorno personal de la víctima y "la Ejecutiva del BNG decidió actuar de forma inmediata". En una reunión celebrada el lunes, por acuerdo unánime, el Bloque decidió comunicar la suspensión de militancia y la solicitud de dimisión y devolución de su acta como concejal en la localidad de Moraña a la persona afectada por la acusación, de la que no han trascendido detalles, tal y como ha informado la 'Agencia EFE'.

Además, desde el BNG también se han puesto en contacto con la víctima para trasladarle el total y rotundo apoyo del BNG, así como expresarle "la disposición a asumir sus indicaciones a la hora de la comunicación pública de este asunto que, en la medida del posible, serían asumidas en aras de proteger su derecho a la intimidad y privacidad".

Indican desde la dirección de la formación nacionalista que la decisión de expulsar al edil se toma pese a que, por el momento, no se ha recibido denuncia formal a través del canal interno habilitado por la organización y que funciona desde el año 2021.

