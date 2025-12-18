'Póntelo, pónselo', el anuncio que enseñó a hablar de sexo seguro en la España del miedo al sida

Los detalles Se emitió en 1990, cuando hablar de preservativos en televisión seguía siendo un tabú, en pleno auge del sida —con unas 2.000 muertes ese año—, entre bulos, desinformación y una fuerte oposición del sector más conservador.

En 1990, el Ministerio de Sanidad lanzó la campaña 'Póntelo, pónselo', que revolucionó la televisión española al hablar abiertamente sobre el uso del preservativo para prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, en plena crisis del sida. La campaña generó una fuerte polémica, especialmente entre el sector católico, que criticaba el mensaje y llegó a denunciarlo, alegando que daba una falsa impresión de seguridad. A pesar de la presión y su retirada, el anuncio impactó en millones de jóvenes.

Puede parecer increíble hoy, pero en 1990 hablar de preservativos en televisión era casi impensable. Y aun así, el Ministerio de Sanidad lanzó una campaña que acabaría marcando a toda una generación: 'Póntelo, pónselo'.

Un anuncio breve, directo y sin eufemismos, que decía algo hoy obvio, pero entonces rompedor: el preservativo es "el medio más eficaz para la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual".

El contexto no era menor. España atravesaba una de las peores etapas de la epidemia del sida. Solo ese año se registraron unas 2.000 muertes, en medio del miedo, el desconocimiento y una enorme carga de estigmatización.

Sexo, televisión y escándalo

La campaña no tardó en provocar polémica. El sector católico fue uno de sus mayores críticos. Sacerdotes y portavoces religiosos cuestionaban abiertamente el mensaje. "¿Cómo el papa va a poder decir que los preservativos se pueden usar?", se escuchaba entonces en declaraciones emitidas en televisión.

La Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA) llegó a denunciar formalmente la campaña. Su argumento era claro: sostenían que el anuncio "da la falsa impresión de que con él solo uso del preservativo se eliminan los riesgos de embarazos prematuros y de contraer el sida".

La presión surtió efecto y el anuncio acabó retirándose. Pero ya era demasiado tarde: el mensaje había llegado a millones de jóvenes y había abierto una conversación que hasta entonces se evitaba.

Desinformación, bulos y prejuicios

A principios de los 90, la información científica sobre el VIH era limitada y eso daba pie a todo tipo de teorías disparatadas. En el discurso público, sida y VIH se usaban como si fueran lo mismo, y los bulos circulaban sin freno.

Algunos testimonios televisivos de la época hoy resultan difíciles de creer. Uno de ellos aseguraba que la enfermedad servía "para contener la inmigración de gente negra, que es quien la ha traído". Racismo, miedo y desconocimiento, todo mezclado en horario de máxima audiencia.

De anuncio polémico a lección histórica

35 años después, 'Póntelo, pónselo' ha pasado de ser un escándalo a convertirse en una referencia clave de la educación sexual en España. Lo que entonces fue criticado, denunciado y censurado, hoy se ve como un ejercicio de comunicación pública valiente y necesaria.

Un recordatorio de cómo un simple anuncio ayudó a normalizar el sexo seguro, a poner palabras a lo que no se decía y a combatir —aunque fuera poco a poco— el miedo y la desinformación en uno de los momentos más duros de la historia reciente.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.