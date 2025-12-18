"Aquí vendrán moros y gente así": el dueño de un local en Alcorcón denuncia comentarios xenófobos de dos policías tras un robo

Los detalles Después de que le robaran el local, el dueño revisó las cámaras de seguridad para intentar identificar al ladrón y se encontró con algo que no esperaba: los policías que habían acudido tras el robo hacían comentarios humillantes y xenófobos sobre sus clientes, diciendo cosas como "no sé si son humanos o no".

Sami, propietario de un local de comida rápida en Alcorcón, ha presentado una queja formal tras escuchar comentarios racistas de dos agentes de la Policía Nacional durante una inspección por un robo. Sami, que fue alertado del incidente por la central de alarmas, revisó las grabaciones de seguridad y escuchó comentarios despectivos de los agentes sobre su local y clientela. Aunque el establecimiento lleva cerrado desde junio de 2025, Sami decidió presentar la queja ante el Ayuntamiento de Alcorcón y no descarta una denuncia formal. La Policía Nacional ha iniciado una investigación interna para aclarar el comportamiento de los agentes.

El propietario de un local de comida rápida en Alcorcón (Madrid), Sami, ha presentado una queja formal después de escuchar comentarios racistas y despectivos de dos agentes de la Policía Nacional mientras inspeccionaban su establecimiento tras un robo ocurrido la madrugada del 15 de diciembre.

Sami fue alertado por la central de alarmas pasadas las cuatro de la mañana. Al llegar al local, ya se encontraban dentro los policías que, durante cerca de una hora, hicieron fotos, revisaron los daños e inspeccionaron el lugar. "Revientan esta parte de aquí, intentó forzar la caja, la arrancó y se la llevó entera", relata Sami sobre lo ocurrido durante el robo. Pero lo que más le indignó no fueron los daños, sino lo que escuchó mientras revisaba las imágenes de las cámaras de seguridad.

En las grabaciones, los agentes hacen comentarios que Sami considera totalmente fuera de lugar, teniendo en cuenta que el local llevaba cerrado al público desde hace más de cuatro meses. "Escuché cosas como 'qué asco de sitio', 'moros', 'gente así'. No entiendo muy bien esa referencia. Puedes opinar como cliente, pero no con una placa en el pecho", explica. Incluso en un momento se oye cómo uno de los agentes golpea y rompe un rodapié de la pared. Según la Policía, esa pieza "ya estaba rota", pero el gesto ha sido incluido en la queja formal presentada por el dueño.

Sami asegura que tras revisar las grabaciones y comentarlo con su abogado, decidió presentar una queja ante el Ayuntamiento de Alcorcón para reflejar "este malestar, porque se dice que no existe el racismo en España, pero sí está". Y añade: "Todavía hay policías buenos y malos, pero esto no debería haber ocurrido". Desde el consistorio le recibieron de manera cordial, con disculpas y animándole a reclamar, y aunque aún no ha presentado denuncia formal, no descarta hacerlo próximamente.

El propietario explica que su historia con España y con este negocio es personal y cercana. Nacido en Móstoles y con nacionalidad española, cuenta que se fue a Dinamarca con 18 años y que siempre ha querido emprender en su país de origen.

Con 20 años regresó a España y decidió abrir un negocio poco común, que tuvo un gran éxito inicial: "Empezamos a usar TikTok y tuvimos un boom, colas de coches en doble fila, gente en la calle… A los vecinos no les gustaba, y les entiendo, pero el trato hacia mí tampoco ha sido bueno. Me amenazan por redes, han llegado a pedir firmas para que me cierren el local. La policía me ha puesto bastantes multas, por aforo o por cosas menores, que fueron recurridas y están bien, pero siempre sentí que me trataban como a un delincuente".

Sobre su clientela, Sami aclara que no se limita a un grupo concreto: "Es cierto que algunos agentes decían 'moros', pero vienen chicos de todas las nacionalidades. Tenemos aforo para 32 personas y cuando la gente pide, a veces se va a comer fuera. No es un local solo de marroquíes o algo así".

En cuanto al estado legal del establecimiento, fuentes municipales explican que 'Wesh Taco Frances' cerró voluntariamente en junio de 2025 y no dispone de licencia de funcionamiento ni declaración responsable en vigor, aunque sí cuenta con una licencia de instalación concedida en octubre de 2025, pendiente de aportar documentación técnica y administrativa. No hay ningún expediente sancionador que obligue al cierre, aunque sí existen dos expedientes abiertos por la Concejalía de Seguridad, posiblemente relacionados con ruido o salubridad.

Sami, sin embargo, aclara que el cierre no fue realmente voluntario, sino bajo amenaza de una multa de 120.000 euros y recalca que el local lleva abierto un año. Respecto al robo, el dueño del local detalla que ocurrió sobre las 3:45 de la madrugada. Fue alertado por su madre y la central de alarmas, se personó en el local y al visualizar las cámaras de seguridad identificó al ladrón. "Nada de lo que escuché de los policías estaba justificado. El local lleva cerrado meses y aun así hicieron comentarios despectivos sobre mis clientes y el lugar", asegura.

La Policía Nacional ha abierto una investigación interna para esclarecer lo sucedido y determinar si los comentarios y el comportamiento de los agentes vulneran los protocolos. Sami concluye: "Se dice que no existe el racismo en España, pero sí está, y no es para menospreciar a quien emprende. Esto no debería pasar nunca".

