Un blindado, un arsenal de armas y 300 millones de beneficio: así se gestó uno de los mayores fraudes al IVA de los hidrocarburos de la historia de España

La Policía Nacional junto a funcionarios de la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal responsable de uno de los mayores fraudes al IVA por la venta de hidrocarburos de la historia de España. Los agentes estiman que la trama podría haber obtenido 300 millones de euros de beneficio en un año. Además, los oficiales han descubierto que esta red tenía un arsenal de armas bélicas en una vivienda de un pueblo de Ávila, entre las que se encuentra un carro blindado. La operación se ha saldado con la detención de ocho personas, así como la incautación de 140.000 euros en efectivo y una gran cantidad de vehículos y relojes de lujo.

Las pesquisas se han centrado sobre dos operadoras petrolíferas que sistemáticamente no pagaban el IVA con el que están gravados los hidrocarburos. En este sentido, las empresas se dedicaban a vender este carburante a compañías intermediarias y estaciones de servicio a precios imbatibles e incluso a pérdidas. Asimismo, se ahorraban el abono de un pago compensatorio por no usar biocombustible, que rondaría los 40 millones de euros.

Además, el organigrama de la trama era jerárquico, con dos socios en la cúspide y distintos testaferros a los que llegaron a pagar hasta dos millones de euros. Por debajo de ellos estaban los trabajadores de dichas empresas que, en la mayoría de casos, no sabían de las actividades ilícitas.

Descubierto un arsenal de armas

No obstante, otro de los hallazgos realizados por los agentes es el de un auténtico taller de armas de guerra en el que se han encontrado fusiles, metralletas o pistolas. En total se han requisado 44, muchas de ellas con el número de serie borrado y debidamente manipuladas para poder incorporarles un silenciador.

Sin embargo, la joya de la corona la constituye un carro blindado al que el entramado le había incorporado una ametralladora de alto calibre, el cual estaba guardado en el garaje de una vivienda de un pueblo de Ávila.

Imagen del tanque que tenía la red que defraudaba el IVA de los hidrocarburos

Relojes, coches y viviendas de lujo

Por otra parte, los agentes han requisado un total de 60 vehículos de altísima gama, así como un total de 167 relojes de lujo, valorados en cerca de dos millones de euros. Del mismo modo, se han intervenido varias cuentas bancarias con 12 millones y medio de euros y 140.000 euros en efectivo. Igualmente, han embargado 46 inmuebles por un valor de cinco millones de euros.

Con todo, se ha detenido a ocho personas y diez más están investigadas, entre las cuales se encuentran los líderes de este entramado. Se les acusa de haber cometido los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas.

