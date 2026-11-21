El contexto Los convocantes han reclamado al Gobierno central y a la Diputación Permanente del Congreso que se garantice el poder adquisitivo de las pensiones, para lo cual han exigido una paga compensatoria para final de año del 2,5% y un aumento del 5% para las pensiones de enero y sucesivas.

Cientos de personas se han manifestado en Bilbao en defensa del sistema público de pensiones y contra posibles recortes, a pocos días de las elecciones generales del 29 de noviembre. El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, convocante de la movilización, ha expresado su rechazo a que PP y Vox impongan recortes. La manifestación recorrió parte de la Gran Vía hacia el Ayuntamiento. Los convocantes han exigido al Gobierno central y al Congreso garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, proponiendo una paga compensatoria del 2,5% y un aumento del 5% para enero, además de equiparar la pensión mínima al SMI.

Cientos de personas se han manifestado este sábado en Bilbao en defensa del sistema público de pensiones y en contra de posibles recortes a poco más de una semana de las elecciones generales del 29 de noviembre. "No vamos a permitir que PP y Vox vuelvan a imponer recortes", ha señalado el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, convocante de la movilización.

La manifestación ha partido sobre las 12:30 horas de la céntrica plaza Elíptica y ha recorrido parte de la Gran Vía de la ciudad en dirección al Ayuntamiento.

Según han advertido los convocantes, "con mentiras y bulos algunos partidos atacan al sistema público de pensiones de reparto y pretenden recortar nuestras pensiones". "Con nuestra movilizaciones en 2018 conseguimos incrementar anualmente las pensiones con el IPC y derogamos parte de los recortes de las pensiones y no vamos a permitir que PP y VOX los vuelvan a imponer", ha avisado el movimiento de pensionistas.

Los convocantes han reclamado al Gobierno central y a la Diputación Permanente del Congreso que se garantice el poder adquisitivo de las pensiones, para lo cual han exigido una paga compensatoria para final de año del 2,5% y un aumento del 5% para las pensiones de enero y sucesivas. También han demandado equiparar la pensión mínima al salario mínimo interprofesional (SMI) neto y asegurar el 100% de la pensión con 40 años cotizados para las jubilaciones anticipadas.

El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha exigido, asimismo, al Gobierno Vasco que complemente la pensión mínima hasta el SMI en los presupuestos de 2027.

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