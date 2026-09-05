Imágenes inéditas de lo que ocurrió en Marruecos el 30 de julio, día de la entrada masiva de migrantes a Ceuta

El analista en redes sociales Marcelino Madrigal ha accedido a estos vídeos en los que se pueden ver cargas de policías marroquíes cuando, "después de la primera entrada masiva, se vieron desbordados".

Marcelino Madrigal, analista en redes sociales, ha revelado imágenes del otro lado de la frontera el 30 de julio horas después de esa primera oleada, en las que se puede ver cómo se producen lo que parecen cargas de agentes marroquíes en el entorno de la frontera en el lado marroquí

Madrigal ha señalado al respecto en laSexta Xplica que "las cargas se producen cuando, después de la primera entrada masiva, se vieron desbordados", tras lo que ha subrayado que los vídeos demuestran que hubo "intervenciones de la Policía los días 30 y 31".

Además, el analista en redes sociales ha destacado que una de las cosas que más le ha "asombrado" de toda su búsqueda y hallazgos es que "poco se comenta que en Melilla hubo un intento de entrada exactamente igual que en Ceuta y que lo impidieron las fuerzas marroquíes y hubo unos disturbios muy graves en esos días". "Y, sin embargo, eso no se ha comentado", ha criticado.

Así, ha concluido su intervención expresando que "los vídeos están ahí y quien quiera puede verlos y sacar sus propias conclusiones", tras lo que ha apostillado que los agentes se "dedicaron a salvar vidas, que es lo que podía hacerse".

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