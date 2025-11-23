Un centenar de vecinos se concentra en Rincón de la Victoria en protesta por el último asesinato machista

Concentración en Rincón de la Victoria (Málaga) este domingo por el asesinato de una mujer de 60 años a manos de su expareja

El contexto Este sábado, un hombre fue detenido en la localidad malagueña por su presunta relación con la muerte violenta de su expareja.

Un centenar de personas se reunió frente al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) para recordar a una vecina de 60 años, presuntamente asesinada por su expareja. Los asistentes portaron una pancarta con el lema "No a la violencia de género" y guardaron cinco minutos de silencio en memoria de las cinco mujeres fallecidas por violencia de género en Málaga este año. La expareja fue detenida tras una alerta de vecinos. El alcalde, Francisco Salado, expresó su pésame y condenó el acto, instando a denunciar cualquier agresión. El 016 ofrece atención a víctimas de violencia machista las 24 horas.

Un centenar de personas se han concentrado este domingo a las puertas del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) en memoria de su vecina, la mujer de 60 años que este sábado fue asesinada supuestamente a manos de su expareja.

Los asistentes, que han portado una pancarta de unos diez metros de largo con el lema 'No a la violencia de género', han guardado cinco minutos de silencio, uno por cada una de las cinco mujeres fallecidas por violencia de género en la provincia de Málaga en lo que va de año.

Este sábado, la expareja de ella fue detenida por su presunta relación con la muerte violenta este sábado de lamujer después de que varios vecinos alertaran a los servicios del 112 de una pelea de pareja.

La principal línea de investigación, tal y como ha confirmado el Ministerio de Igualdad, es violencia machista y no constan denuncias previas.

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha expresado su pésame a la familia y amigos de la mujer, vecina de la localidad que este sábado "ha perdido la vida, presuntamente a manos de su expareja" y ha mostrado su "más absoluta condena y repulsa" ante este nuevo supuesto caso de violencia machista.

Así lo ha dicho el regidor, a través de un mensaje en redes sociales desde el que ha invitado "a todas las mujeres a que no duden ni un momento en denunciar cualquier tipo de agresión" y a todas las personas "a que reaccionen y denuncien cualquier tipo de situación anómala y que pueda generar en un caso de violencia".

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.