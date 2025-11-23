Ahora

Pasa a disposición judicial

Detenido un supuesto médico por suministrar estupefacientes por vía intravenosa en Barcelona

Los detalles Los Mossos d'Esquadra procedieron a su detención tras auxiliar a una persona que presentaba un enorme estado de excitación por una intoxicación producida por el consumo de sustancias.

Material intervenido por agentes de los Mossos d'Esquadra
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un supuesto médico por suministrar sustancias estupefacientes a otras personas, por vía intravenosa, aprovechando su condición de médico colegiado en un domicilio de Barcelona.

El hombre, de 39 años, fue detenido el pasado lunes cuando los agentes se personaron en la vivienda y tuvieron que intervenir para auxiliar a una persona que presentaba un elevado estado de excitación por una intoxicación producida, presuntamente, por el consumo de sustancias.

Según ha informado el cuerpo, los investigadores han determinado que estas sustancias habían sido proporcionadas por el supuesto médico, lo que le había provocado una fuerte reacción por la cual esta persona tuvo que ser hospitalizada.

Durante la primera intervención, los Mossos encontraron indicios de la presencia de otras sustancias y comprobaron que se trataba de un piso con actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas y, en un registro posterior, se encontraron pequeñas cantidades de tusi, ketamina, MDMA, pastillas de éxtasis, comprimidos variados y una balanza de precisión, enseres de manipulación y dosificación de sustancias estupefacientes, equipos sanitarios y enseres empleados para inyecciones intravenosas.

El acusado ha pasado a disposición judicial por un delito contra la salud pública.

