Un delincuente con numerosos antecedentes se escapa con las esposas puestas de los juzgados de Llíria

Los detalles La Guardia Civil ha confirmado que el individuo huyó del lugar engrilletado. Se está investigando qué es lo que pudo fallar.

Un delincuente con numerosos antecedentes policiales ha escapado del edificio de los juzgados de Llíria, en Valencia, con las manos esposadas. Según ha confirmado la Guardia Civil, y por causas que se están investigando para saber qué sucedió o qué pudo fallar, el individuo se escapó del lugar engrilletado.

El dispositivo de búsqueda está activado para localizar un delincuente con un amplio historial de robos a sus espaldas y que, además, suele llevar un cuchillo. Con dicho arma intimida a las víctimas de los atracos como el perpetrado en una pizzería, lugar de su último robo.

Fue en Bétera, como también allí fue el robo en un salón de juegos en el que amenazó con un arma blanca a los trabajadores para apoderarse del dinero de la recaudación del día.

Después de residir durante muchos años en Burjassot, y tal y como informan en 'Las Provincias', el delincuente carece en la actualidad de domicilio fijo y suele ocupar viviendas en Bétera, Llíria y Godella.

