Andalucía mantiene las clases suspendidas en 96 colegios y cinco pueblos de Cádiz en una jornada de ligera tregua del temporal

Andalucía enfrenta alertas meteorológicas por la borrasca Marta, con avisos amarillos por fuertes vientos de hasta 70 km/h en Almería y Granada, lluvias en Cádiz, Granada, Jaén y Málaga, y fenómenos costeros en Cádiz, Almería y Granada. La Aemet prevé precipitaciones significativas en varias comarcas. En Cádiz, 96 colegios y cinco localidades de la Sierra permanecen cerrados debido al temporal. Además, 102 carreteras están cerradas en toda la península, principalmente en la red secundaria, afectadas por nieve, hielo e inundaciones. Cádiz, Córdoba y Sevilla son las provincias más afectadas en Andalucía. La circulación en vías principales está condicionada, destacando la A-1 y la N-630.

Andalucía continúa bajo avisos meteorológicos este lunes a causa del paso de la borrasca Marta, que dejará activadas alertas amarillas por fuertes vientos de hasta 70 kilómetros por hora en las provincias de Almería y Granada, por lluvia en Cádiz, Granada, Jaén y Málaga y por fenómenos costeros en Cádiz, Almería y Granada.

Así lo expone la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, que señala que en las comarcas gaditanas de Estrecho y Grazalema se espera una precipitación acumulada de 12 horas de 60 litros por metro cuadrado y que "localmente se podrían superar los 80 l/m2 acumulados en 24 horas". Además, en Ronda (Málaga), la Aemet ha decretado el mismo pronóstico.

Por su parte, en la zona jiennense de Cazorla y Segura y en Nevada y Alpujarras (Granada), se señala nivel amarillo hasta las 14,00 horas con una precipitación acumulada de doce horas de 30 litros por metro cuadrado que localmente se podrían superar los 60 l/m2 acumulados en 24 horas.

En las provincias de Almería y Granada se podrán alcanzar rachas máximas de 70 kilómetros por hora con vientos de componente oeste. En concreto, en las comarcas de Valle del Almanzora y Los Vélez y en Nacimiento y Campo de Tabernas, en Almería, así como en el Poniente y Almería Capital y en la costa granadina, desde las 6,00 hasta las 18,00 horas.

Finalmente, el aviso amarillo por fenómenos costeros se encuentra activado en Poniente y Almería Capital, en la costa granadina y en Estrecho (Cádiz), por viento del oeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de tres metros en los dos primeros casos y del suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) en la zona gaditana mencionada. En esta, el aviso está decretado desde el inicio de la jornada hasta las 8,00 horas. En las otras dos, desde las 9,00 hasta el final del día.

Clases suspendidas en 96 colegios y cinco pueblos de Cádiz

El consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que en la jornada de este lunes los colegios de Andalucía volverán a abrir y tener clases presenciales, a excepción de en 96 centros escolares de distintas provincias y cinco localidades completas de la Sierra de Cádiz.

En declaraciones a Europa Press, Sanz ha señalado que estas localidades están situadas en la Sierra de Cádiz y concretamente son Benaocaz, Grazalema, Benamahoma, Torre Aláquime y Ubrique, donde no es posible recuperar esa normalidad.

Asimismo, ha indicado que además de esos otros 67 centros educativos en el conjunto de Andalucía que tienen incidencias que impiden la recuperación de esa actividad lectiva, hay 68 rutas escolares sin servicio que también pueden afectar lógicamente a la recuperación de esa deseada normalidad.

Así, según ha indicado la Junta en una nota, son un total de 96 centros educativos con suspensión de la actividad lectiva presencial para este lunes, de los que 52 están en la provincia de Cádiz.

El temporal mantiene 102 carreteras cerradas, ninguna de la red principal

El temporal que ha azotado la península mantiene esta madrugada un total de 102 carreteras cerradas por las inclemencias meteorológicas, según los datos actualizados de la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 05:55 horas de este lunes. La borrasca deja un balance de 36 vías afectadas por la nieve y el hielo, de las cuales 14 están intransitables (nivel negro) y 17 precisan el uso obligatorio de cadenas (nivel rojo), mientras que las inundaciones han provocado el corte total (nivel negro) de 88 carreteras.

En la red principal no se registran vías cortadas, aunque las nevadas condicionan la circulación destacando la autovía A-1 entre Madrid y Segovia, que se encuentra en nivel verde (transitable con precaución) con prohibición de adelantar para vehículos pesados entre los kilómetros 80 y 101. Asimismo, la carretera nacional N-630 en el límite entre Asturias y León se mantiene también en nivel verde. Por inundaciones, la carretera nacional N-323a en Granada presenta nivel rojo de servicio a la altura del kilómetro 86.

El impacto de las lluvias sigue siendo especialmente severo en Andalucía, donde las inundaciones mantienen cerradas 70 vías de la red secundaria. La provincia de Cádiz continúa siendo la más castigada con 25 carreteras cortadas, destacando las incidencias en la A-2002, A-2202 y la CA-3113. En Córdoba permanecen intransitables 21 rutas como la A-3131 en Jauja, la A-333 en Iznájar y la A-431R2 en Posadas, mientras que en Sevilla se registran cierres en 10 vías como la A-8100, A-8125 y la SE-3102.

Por su parte, el temporal de nieve afecta gravemente a la red secundaria, manteniendo cerrados puertos y tramos de montaña como la A-395, A-4025 y A-4301 en Sierra Nevada y San Clemente (Granada); la LN-8 y SD-2 en Asturias; la AB-516 en Albacete; la AV-901 en el puerto de Mijares (Ávila); las carreteras DSA-180, DSA-191 y SA-203 en Salamanca; la ZA-103 en Zamora; la CC-437 en el Pico Villuercas (Cáceres) y las vías NA-2011 y NA-2012 en Navarra.

