Más de 80 tapas de alcantarillas robadas y daños valorados en 17.302 euros que termina con la detención de un vecino en Siero (Asturias)

Lo que se sabe Las imágenes de cámaras de seguridad y las gestiones de los agentes de la Guardia Civil permitieron dar con el presunto autor, que habría realizado varias ventas de chatarra que coincidían con las sustraídas en un centro de gestión de residuos del municipio.

La Guardia Civil ha detenido en Asturias a un vecino de Siero de 37 años como presunto autor de un delito continuado de hurto de más 80 tapas de alcantarillas de varios polígonos industriales del municipio. Los daños provocados en la instalación del alumbrado, caja de farolas y en el hormigonado están valorados en 17.302 euros.

Según ha informado la Guardia Civil, los agentes tuvieron conocimiento del primer hurto de tapas de alcantarilla el pasado13 de enero. En la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Siero se hacía constar que en la noche del día 6 al 7 del citado mes, habían sido sustraídas varias tapas de registros en el Polígono Industrial de Granda II.

Los servicios municipales habían sido avisados por una empresa del polígono, aportando además imágenes de gran ayuda para los investigadores. Tras comprobarse la veracidad de los hechos, el ayuntamiento estimó los daños ocasionados en 2.504 euros.

A esta denuncia se sumaron otras tres más, el 15, 19 y 27 de enero, en los polígonos industriales de Proni-Meres y Nueva Granda-Granda. Los hechos denunciados eran similares al primero. Entre los cuatro hurtos denunciados se suman las 80 tapas de alcantarillas de diversos tamaños con un peso total aproximado de 1.300 kilogramos.

De las gestiones realizadas por la Guardia Civil en los polígonos industriales afectados, se pudieron obtener imágenes de cámaras de seguridad de dos de los hurtos. En ellas pudieron observar a un vehículo accediendo a los recintos y a un hombre bajándose del mismo "sustrayendo" las tapas de registro que se iba encontrando a su paso.

Estas imágenes constituyeron un punto de inicio importante para los investigadores, ya que de ellas se pudo obtener una descripción física del autor de los hechos, así como marca y modelo del choche. Sin embargo, los ángulos y distancia de las imágenes no permitieron la obtención de la matrícula.

Al avanzar la investigación y al realizar cotejos con las bases policiales se pudo averiguar la matrícula del vehículo, y por tanto a su propietario, quien, además, coincidía en características físicas también al visionado en las imágenes. Esto, junto a las gestiones llevadas a cabo por los agentes en los posibles puntos de venta del material sustraído, afianzaron la línea de investigación, el propietario del vehículo, un vecino de Siero de 37 años había realizado varias ventas de chatarra que coincidían con las sustraídas en un centro de gestión de residuos del municipio.

Finalmente, este miércoles se procedió a la detención del hombre como supuesto autor de un delito continuado de hurto en los polígonos industriales de Granda II, Proni y Nueva Granda, donde prestó declaración ante la Guardia Civil. Las diligencias han sido ya entregadas en el Tribunal de Instancia e Instrucción de Guardia de Siero.

