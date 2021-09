A muchos evacuados por el volcán de La Palma solo les dio tiempo a salir de su casa con lo puesto y entre las cosas que se llevaron no estaban las escrituras de la casa. Por lo tanto, ¿qué pasa si nuestro inmueble es uno de los 300 afectados? ¿cómo demuestro que era mía si no me llevé los papeles?

Lo primero es acudir al Registro, donde se facilitará "la expedición de nuevas copias de sus documentos", según explica Alonso Manuel Cavallé, decano del Colegio Notarial de Canarias.

Aunque si alguna de esas casas no tenían los documentos registrados, se puede solventar aportando la hipoteca, el último recibo del IBI o un contrato de arras. Con esos papeles será difícil saber exactamente la extensión del terreno, por ejemplo, y por eso se ha habilitado una página en la web de los registradores donde se muestran las casas afectadas.

Pero se complica mucho más más si la casa era ilegal y no tenía licencia, algo que si se suele dar en islas como La Palma. Ellos tendrán que demostrar la propiedad por otros métodos como "imágenes aéreas" o "fotografías de la vivienda", según apunta José Miguel Tabarés, vicedecano del Colegio de Registradores de España.

Las administraciones se están comprometiendo a agilizar las ayudas públicas y el Gobierno canario acaba de anunciar una oficina para ayudar a los afectados. Por su parte, el Gobierno central ha avanzado que están trabajando para resolver el pago de servicios como luz y agua de los afectados, que tienen que seguir pagando aunque su casa haya desaparecido. Desde todas las administraciones aseguran que "no se dejará a nadie atrás".