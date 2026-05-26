El calor extremo de mayo abre un debate: adelantar o no la apertura de las piscinas

Los detalles Lo normal es que tanto las piscinas públicas como las privadas o comunitarias abran sus puertas a mediados de junio, pero este mes de mayo hemos vivido temperaturas más propias de la canícula de verano.

Este martes se han registrado récords de temperatura en varias ciudades de España, con Santander alcanzando casi los 37 grados, un calor inusual para mayo. En Bilbao, algunas escuelas han suspendido clases debido a los 35 grados, mientras que en Sevilla, a 34 grados, la gente clama por la apertura anticipada de las piscinas públicas. El debate sobre adelantar la apertura de piscinas se intensifica, ya que el calor llega antes cada año. En algunas comunidades, las piscinas privadas ya han adelantado su apertura. En Mutriku, Gipuzkoa, las piscinas naturales son una alternativa, aunque carecen de socorristas. La demanda de piscinas abiertas es unánime, especialmente entre los niños.

Las altas temperaturas nos han dejado nuevos récords este martes. En Santander, por ejemplo, se han rozado los 37 grados. Nunca antes en un mes de mayo había hecho tanto calor. De hecho, en Bilbao han tenido que suspender las clases en algunos colegios ante los 35 grados que les acompañaban. Otros se han llevado las aulas a lugares más frescos como los pasillos o las bibliotecas. Con esto en mente, son muchas las ciudades que se plantean adelantar la apertura de las piscinas.

Porque en este mes de mayo de 2026 estamos viviendo un calor más propio del verano, de la canícula de calor. Porque en Sevilla, a 34 grados a la sombra, la gente asegura "que no se puede estar". "Pasamos del frío, al nórdico, a estar deseando que abran las piscinas", reconocen.

Piscinas que siguen cerradas en muchas ciudades de España y a las que no pueden acudir los ciudadanos en busca de algo de refresco. Y así, a la pregunta: "¿Apetecería ahora tenerlas abiertas?" La respuesta es clara y unitaria en Sevilla: "Por supuestísimo".

Cada año vemos cómo las temperaturas van cambiando. El calor llega antes y se abre el debate: si debería o no adelantarse la apertura de las piscinas. Sobre este asunto, los beneficiarios, lo tienen claro. Da igual que preguntes en el sur o en el centro, en Madrid, todos creen que "se debería adelantar, porque hace muchísimo calor". Hasta hay quien tiene la fecha idónea: "Yo la pondría a principios de junio, por lo menos".

Aunque muchas piscinas públicas o municipales no tienen previsto abrir hasta mediados de junio, en algunas comunidades de vecinos ya han tomado medidas. "La han adelantado una semana porque han subido las temperaturas", "se va a abrir tres días antes, pero aun así me parece poco" o "cada año el verano parece que se adelanta" son algunas de las opiniones entre los propietarios de piscinas privadas comunitarias.

Y es verdad, el verano que cada vez llega antes, y esto nos hace replantearnos las fechas de apertura, por ejemplo, en Bilbao. "Sería fantástico, para cuatro días que nos hace bueno". Y por eso en Mutriku, Gipuzkoa, han encontrado otra forma de refrescarse: las piscinas naturales.

Ayudan a sobrellevar el calor, aunque tampoco estaban preparadas para la apertura, porque aún no tienen socorrista. "Tendría que haber un poco de vigilancia", denuncian los usuarios. "Los ayuntamientos tendrían que poner socorristas un poco antes".

Sea cual sea el remedio, frente a este calor, todos lo tienen claro: están "deseando que llegue el momento de la apertura de las piscinas", sobre todo, los niños.

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