El polémico vídeo de un hombre que lanza una bicicleta eléctrica al mar en el puerto de Cartagena

"Le puede salir caro", afirma Beatriz de Vicente tras ver cómo este hombre tira una bicicleta eléctrica al mar en Cartagena. Y es que, al final, "puede quedar con una condena, antecedentes penales y multa económica".

Marina Valdés enseña en este vídeo cómo un hombre ha lanzado una bicicleta eléctrica al mar, en pleno puerto de Cartagena. Este vídeo ha indignado a los vecinos, que llevan meses denunciando actos de vandalismo similares por toda la comarca.

La propia empresa ya ha presentado una denuncia contra el sujeto y ha pedido a Puertos poder recuperar dicha bicicleta. Beatriz de Vicente afirma que "le va a salir caro semejante chorrada" porque "está plenamente identificado": "Desde el delito de daños por estropear un bien ajeno, además la ley portuaria castiga cualquier arrojo, más la ley de residuos y las ordenanzas municipales". "Al final te puedes quedar con una condena, antecedentes penales y multa económica", explica la experta.

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