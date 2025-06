Se buscan examinadores de tráfico: las autoescuelas se revelan por los 'atascos' de alumnos que esperan a sacarse el carnet de conducir

Jornada ruidosa en Cádiz que podría haber sido provocado por un conductor novel aparcando, sin embargo, son sus profesores de autoescuelas que se han declarado en huelga. En concreto, se trata de los examinadores de la Dirección General de Tráfico en la región gaditana que han bloqueado varias calles para denunciar la falta personal, algo que ocurre en muchos otros sitios como Galicia. La DGT le resta importancia y lo achaca a la temporada estival que es cuando hay más gente intentándose sacar el carnet. Promete ofrecer 100 plazas más para toda España.

Un problema que, sin embargo, no viene de ahora. "Desde hace dos años tenemos lista de espera (...) de alrededor de tres o cuatro meses", cuenta Álvaro Garrán, director de la autoescuela de Sanlúcar. Eso sí, no son solo los centros lo que sufren esta falta de personal, pues los alumnos también se ven afectado. Es el caso de Isaac que tras suspender en dos ocasiones el carnet lamenta "la presión encima", ya que si vuelve a hacerlo no podrá volver a probar suerte "durante otros seis meses".

En la región, el número de examinadores ha bajado de más de dos decenas a únicamente siete, según denuncia el gerente de la autoescuela Asdrúbal, Sergio Pinzón López. Para la DGT, no obstante, estas cifras son falsas, ya que solo tienen tres de sus 20 examinadores de baja, al tiempo que justifican estos 'atascos' se dan todos los veranos, porque se matricula más gente.

En Galicia este viernes no hay huelga, pero sí quejas por la misma razón. "Hace 20 años teníamos 20 examinadores, 15 años después teníamos 15, y ahora tenemos ocho", denuncia ante las cámaras de laSexta Ricardo Mediano, director autoescuela Nova Sada, donde hace un año contaban con "3.000 personas esperando para examinarse y en enero este año ya había 4.300". Mientras tanto, la DGT trata de tranquilizar comprometiéndose a la incorporación de 102 examinadores a su plantilla, en breve.