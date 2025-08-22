Ahora

Devastados por las llamas

Agricultores y ganaderos estiman que las pérdidas tras los incendios ascienden a 600 millones de euros

Los detalles Por su parte, Santiago ha perdido más de 7.000 colmenas calcinadas por el fuego y se encuentra desesperado. Mientras, el copropietario de Pazo Valdedeus, Santiago Roma, sostiene que "es una pena perder la miel y las abejas".

Varios animales huyen del fuego
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Más de 350.000 hectáreas han sido arrasadas en las últimas semanas tras la oleada de incendios que ha asolado España. La voracidad de las llamas ha dejado cuatro muertos, miles de evacuados y una cantidad de daños materiales que aún se encuentra en estimación, aunque ya se habla de millones.

Por su parte, Santiago ha perdido más de 7.000 colmenas calcinadas por el fuego y se encuentra desesperado. Mientras, el copropietario de Pazo Valdedeus, Santiago Roma, sostiene que "es una pena perder la miel y las abejas": "Conlleva mucho trabajo preparar los colmenares".

Asimismo, una gran cantidad de animales han perdido la vida desde que comenzaron los incendios. Muchos de los ganaderos fueron testigos del momento en el que morían sus yeguas, entre otros.

En algunas zonas, las vacas han logrado sobrevivir, sin embargo, el pasto del que se alimentan ha quedado devastado. Es por ello que el impacto económico se verá aún más perjudicado tras la compra de pienso para darles de comer.

Entre los cultivos más afectados se encuentran los pastos, los castaños, los cerezos y los viñedos. Agricultores y ganaderos cuantifican las pérdidas en al menos 600 millones de euros tras una situación "catastrófica", tal y como la define Javier Fatás, responsable de Medio Ambiente en el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG).

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | El fuego se reactiva en Pontevedra con varios focos mientras que el incendio de Jarilla queda estabilizado
  2. El fuego como arma política: el PP critica al Gobierno por ralentizar las ayudas, pero el Ejecutivo defiende que ya estaban activas
  3. Los civiles, los más afectados por la guerra: representan el 83% de las muertes en Gaza
  4. Una jueza ordena desmantelar en 60 días la polémica cárcel de migrantes Alligator Alcatraz
  5. Dos atentados contra una base aérea y un helicóptero policial dejan 18 muertos y decenas de heridos en Colombia
  6. Asesinato frustrado en Málaga: detienen a dos sicarios, uno de ellos menor, cuando se disponían a cometer el crimen