Detienen en Madrid a dos expertos en artes marciales mixtas vinculados a ideologías radicales yihadistas

La Policía Nacional ha detenido a dos expertos en artes marciales mixtas, conocido por las iniciales MMA, vinculados a ideologías radicales yihadistas. A los dos se les imputan delitos de autoadoctrinamiento, adoctrinamiento a terceros, distribución de material destinado a la radicalización y falsedad documental.

Uno de ellos era conocido en redes sociales por su actividad como profesor impartiendo clases en distintos gimnasios de la Comunidad de Madrid. Incluso ha llegado a competir a nivel internacional bajo federación deportiva.

Los detenidos ya han pasado a disposición judicial, decretándose para ambos el ingreso en prisión tal y como ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

En la operación se llevaron a cabo dos registros domiciliarios, donde los agentes intervinieron un arma simulada y diversa documentación que están analizando.

En la investigación, los agentes constataron que uno de los detenidos había avanzado hacia un proceso de radicalización, mostrando una marcada adhesión a la yihad violenta global y un profundo antisemitismo. Así se reflejaba en los contenidos que difundía y que consumía en distintos entornos digitales.

Además, usaba tanto redes sociales abiertas como canales virtuales de carácter cerrado para difundir un discurso extremista que ensalzaba el martirio y que defendía la imposición de la ley islámica en la sociedad.

El segundo de los detenidos desempeñaba un papel relevante en la difusión de material de contenido yihadista entre terceras personas, contribuyendo así a la propagación de la ideología radical.

En la investigación se detectó la posible comisión de un delito de falsedad documental y el uso de documentación ucraniana obtenida de forma irregular.

Ha sido la Comisaría General de Información, bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia Número 6 de la Audiencia Nacional, la encargada de llevar a cabo la investigación.

