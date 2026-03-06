En redes, en una discoteca o en el metro: cuando la violencia contra las mujeres casi siempre es sexual

El contexto En la calle, lo habitual para ellas no es recibir golpes o escupitajos, sino que les toquen sus partes íntimas. "A menudo me llaman puta y una vez un hombre me tocó el culo en el transporte público", revela una joven.

La violencia hacia las mujeres se manifiesta de diversas formas, desde insultos hasta agresiones sexuales, siendo estas últimas las más frecuentes según las víctimas. Las redes sociales son un espacio donde el 38% de las mujeres ha experimentado violencia digital sexual, como la difusión de imágenes privadas para humillarlas. En el ámbito laboral, el 28% de las mujeres que sufren acoso lo experimentan de forma sexual. En la calle, el acoso sexual es común, con un 40,4% de españolas mayores de 16 años afectadas. Además, las mujeres enfrentan violencia institucional y psicológica. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se denuncia esta realidad. El 016 ofrece asistencia a víctimas de violencia machista. En emergencias, se puede contactar con el 112, Policía Nacional, Guardia Civil o usar la aplicación ALERTCOPS.

Golpes o insultos, muchas veces dirigidos hacia sus madres. Así es como muchos hombres califican la violencia, definición que se expande bastante si son mujeres las que responden, ya que la mayoría de las veces lo que sufren es violencia sexual: "Una forma de deslegitimar a las mujeres es atacar a lo que nos han hecho creer que es nuestro valor", dice una joven.

Las redes sociales son uno de los lugares en el que más se sexualiza a las mujeres: el 38% de ellas han sufrido violencia digitalsexual, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Así, muchas han denunciado que la inteligencia artificial las ha desnudado o que se han difundido fotos suyas privadas con una única intención, la de humillarlas.

"Me han llamado zorra o puta", dice una joven refiriéndose a sus redes sociales. Asimismo, el acoso en el trabajo a las mujeres, mayoritariamente es sexual y es que dentro del 15% de los españoles que ha sufrido acoso laboral, el 28% de las mujeres lo ha sufrido laboral sexual.

En la calle, lo habitual para ellas no es recibir golpes o escupitajos, sino que les toquen sus partes íntimas. "A menudo me llaman puta y una vez un hombre me tocó el culo en el metro", cuenta una chica, que se encuentra dentro del 40,4% de las españolas mayores de 16 años que ha sufrido acoso sexual, según datos del Ministerio de Igualdad

Así, también hacen frente a la violencia institucional, cuando se les quiere impedir decidir lo que hacer con su cuerpo, o la psicológica, cuando se les intenta humillar por "golfas", "guarras" o "busconas". "A un hombre no le pasa que una mujer vaya a perseguirle por la calle y le diga guarradas", denuncian.

La violencia sexual hacia la mujer está tan presente que mucho ya la tienen incluso asumida y normalizada, algo que se denunciará de nuevo y como cada año este domingo que se celebra el 8-M, Día Internacional de la Mujer.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

