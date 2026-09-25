Denuncian una segunda agresión en Tavernes de la Valldigna (Valencia) tras la del joven magrebí

Los detalles La agresión se produjo un cuarto de hora o media hora antes que la del joven magrebí. Los agresores, aparentemente, no fueron los mismos, según el vídeo que está circulando en redes sociales.

Tavernes Antifeixista ha denunciado dos agresiones posiblemente racistas en Tavernes de la Valldigna, Valencia. Un joven senegalés sufrió una fractura de mandíbula tras ser atacado y fue ingresado en el hospital, mientras que otro joven de origen magrebí fue brutalmente golpeado, como muestra un vídeo viral. Ambas agresiones ocurrieron la misma noche durante las fiestas locales, pero se cree que los agresores no fueron los mismos. La Guardia Civil investiga los incidentes y el Ayuntamiento ha convocado una concentración en repulsa. La asociación critica la "pasividad" institucional y destaca la gravedad de la violencia y el entorno que la alentó.

Tavernes Antifeixista ha denunciado una segunda agresión posiblemente de motivación racista a un joven senegalés en Tavernes de la Valldigna (Valencia), la misma noche en que otro joven de origen magrebí fue apaleado, como se ve en un vídeo que se ha hecho viral, según ha denunciado la asociación.

Así lo ha relatado a EFE un portavoz de la asociación, Marc Trigo, que ha explicado que el joven senegalés acabó con la mandíbula rota tras la agresión del pasado sábado y fue ingresado en el hospital, donde evoluciona bien de las lesiones sufridas.

Trigo ha señalado que se trata de un joven con una familia "arraigada en Tavernes desde hace muchos años" y ha explicado que la agresión se produjo "un cuarto de hora o media hora antes" que la del otro chico en una zona cercada a la casa de la Cultura de Tavernes de la Valldigna, que celebraba el pasado sábado sus fiestas patronales.

Según ha contado, la familia les ha informado de que quieren presentar una denuncia formal por la agresión, que, según ha manifestado, parece que no fue llevaba a cabo por las mismas personas que agredieron al otro joven, del que ha afirmado que desconocen "si se fue del pueblo o si no sale de casa; pero las dos agresiones fueron la misma noche del sábado".

"Los agresores aparentemente no fueron los mismos, según el vídeo que está circulando -por redes-, pero se están investigando ambas agresiones por la Guardia Civil", ha indicado Trigo.

Asimismo, ha informado que este viernes hay convocada a las 20:00 horas una concentración en la plaza Mayor del municipio. "Íbamos a convocarla nosotros y estábamos mirando los trámites pero se nos adelantó el Ayuntamiento; no importa quién (la convoca), sino que se haga", ha afirmado.

Fuentes del Ayuntamiento han confirmado a EFE la concentración a las puertas de la Casa Consistorial en repulsa por las dos agresiones, supuestamente racistas, ocurridas durante las fiestas del municipio el pasado sábado. Sobre las circunstancias de las agresiones, Trigo ha indicado que se están investigando pero, a su juicio, lo que es "tan grave como la paliza física en sí son la cantidad de jóvenes que acompañaban el hecho, algunos menores, que grababan e insultaban".

Además, ha reprochado la "pasividad" de las instituciones y del Ayuntamiento en concreto, que "sabía de la agresión desde el mismo sábado y que sacó un comunicado ayer jueves", y ha añadido: "Creemos que lo sacó porque nosotros distribuimos el vídeo y denunciamos la agresión, porque es muy raro que tardaran cuatro días".

La asociación denunció este jueves la agresión de un joven de origen magrebí, que fue grabada en un vídeo que se hizo viral, en el que se ve que grupo de jóvenes rodea a otro y, tras romperle una botella en la cabeza y derribarlo de una patada y varios puñetazos, le golpean reiteradamente mientras está en el suelo al tiempo que varios asistente graban la escena. Cuando el agredido consigue levantarse y trata de huir, le persiguen y le golpean de nuevo.

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