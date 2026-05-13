Un hombre alterado y ensangrentado desata el terror en Ibiza al asaltar cuatro casas en pocos minutos

Más Vale Tarde muestra el vídeo de la espectacular detención por parte de la Policía Local de Ibiza de un hombre que, fuera de sí y lleno de sangre, había asaltado hasta cuatro casas en apenas minutos.

En Ibiza se han vivido momentos de extrema tensión cuando un hombre alterado y ensangrentadoirrumpía en cuatro viviendas mientras gritaba y la emprendía a golpes.

Los asaltos sucedieron en apenas unos minutos ante el shock de los vecinos, entre los que se encontraban personas mayores y menores.

La rápida intervención de la Policía Local ha evitado males mayores, tal y como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, donde los agentes localizan e inmovilizan al hombre después de que salte por una ventana.

Tras su detención, el sospechoso ha sido ingresado en una unidad de psiquiatría y, de momento, no ha pasado a disposición judicial.

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