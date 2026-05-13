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El jefe de la UDEF en Madrid advierte que "el requisito para ser víctima de una estafa es creer que nunca vas a ser estafado"

Juan Miguel Hernández explica que en el timo de la falsa llamada de un familiar, los estafadores meten a la víctima en "un túnel de pavor" que hace que no piense racionalmente.

Juan Miguel Hernández, jefe de la UDEF en Madrid
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La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) lucha contra multitud de estafas que tienen modus operandi diferentes. Una de las más habituales es la falsa llamada de un familiar pidiendo ayuda. En este tipo de timo, los estafadores apelan a la preocupación y el amor de una persona por su familia para sacarle dinero.

laSexta ha acompañado en exclusiva a la Policía en una investigación contra el crimen organizado, en la que se ha encontrado a estafadores que recurren a este timo. Como explica Juan Miguel Hernández, jefe de la UDEF en Madrid, los autores de estos delitos meten a la víctima "en un túnel de pavor, de terror y de angustia para que no piense realmente lo que está haciendo".

"Ellos quieren salvar la vida de su hijo, quieren que a su hijo no le amputen una pierna... Con lo cual, el resto de razonamiento queda a un lado enseguida", comenta el policía en Más Vale Tarde.

Aunque parezca difícil caer en estas trampas, el profesional advierte: "El requisito fundamental para ser víctima de una estafa es pensar que nunca vas a ser víctima de ella".

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