La "falta de tiempo" o "el ahorro con los platos preparados", razones por las que ya no se sigue la dieta mediterránea

Parece ser que la dieta mediterránea ya no está tan de moda. Lo que fue un modelo saludable y admirado en todo el mundo, esta perdiendo terreno, ¿pero cuál es el motivo? "Ya no hay tanto tiempo para cocinar", afirma una joven, mientras que un hombre destaca "la rapidez y economía que supone bajar al supermercado y coger un plato preparado, que lo calientas dos minutos en el microondas y lo comes".

En el fondo sabemos que no estamos tomando la mejor decisión, como una joven, que dice que "no justifica que sea lo correcto" optar por la comida rápida, pero es "la opción más fácil".

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el consumo entre el año 2000 y 2023 del pan fresco ha caído un 29,6%; el del pescado y marisco un 26,6%; y el aceite de oliva un 20%. Y aunque la fruta la seguimos consumiendo, las verduras y las legumbres nos cuestan un poco más.

Ahora, con el verano, es muy importante estar bien hidratados, y en eso tiene un papel clave el consumo de "fruta y verdura de temporada". Y no está de más recordar que como nuestra mediterránea no hay nada, por lo que hay que aprovecharla y disfrutarla.