Restauración de la Mézquita

Así avanzan los trabajos de emergencia en la Mezquita de Córdoba dos semanas después del incendio que consternó a la ciudad

Los detalles El Cabildo de la Mezquita ha anunciado que las labores progresan "a buen ritmo" y que las máquinas trabajan para recuperar la normalidad lo antes posible. Cuando termine esta primera fase, comenzará la restauración.

Trabajos de emergencia en la Mezquita de Córdoba.Trabajos de emergencia en la Mezquita de Córdoba.MEZQUITA DE CÓRDOBA
El viernes 8 de agosto toda Córdoba quedó consternada. Un incendio se declaraba en una de las capillas de la Mezquita de la ciudad causando daños en diferentes estancias a raíz de un cortocircuito en una barredora eléctrica.

Dos semanas después, el Cabildo de la Mezquita ha anunciado que los trabajos de emergencia avanzan "a buen ritmo". Las máquinas trabajan para recuperar la normalidad lo antes posible por lo que cuando termine esta primera fase, comenzará la restauración.

Asimismo, afirman que buscan garantizar "la seguridad de la estructura y preservar el patrimonio histórico". En primer lugar, los equipos iniciaron "una revisión minuciosa" de los espacios afectados y retiraron los restos dañados por las llamas.

Para "evaluar los daños y evitar riesgos estructurales", desmontaron las estructuras de madera de las cubiertas. A su vez, se instaló una sobrecubierta en la parte dañada por si se daban inclemencias meteorológicas con el objetivo de "proteger las zonas vulnerables mientras se desarrollan las siguientes etapas del plan de intervención".

Además, "para preservar el valor estético y patrimonial del monumento", se pintaron las bóvedas de las naves tres y cuatro, que habían sufrido "manchas de hollín". El proyecto de restauración será presentado a la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía y a las demás instituciones implicadas en la conservación de la Mezquita.

La idea es realizar dos fases, en la primera se recuperarán las cubiertas dañadas y en la segunda, se intervendrá en el interior de las capillas a modo "restauración".

