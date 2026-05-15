Detienen en Italia a doce ladrones violentos y especializados en robos de relojes de alta gama en España

Los detalles La Policía Nacional, junto a la Policía italiana, ha detenido a 12 miembros de esta banda de ladrones de lujo. Los arrestos se han producido en Nápoles y se les acusa de formar parte de una red especializada en el robo con violencia de relojes de alta gama en las principales zonas turísticas de España.

La Policía Nacional, en colaboración con la Policía italiana, ha detenido a doce ladrones italianos especializados en el robo de relojes de alta gama en España. Estos delincuentes actuaban organizadamente en ciudades turísticas como Marbella, Barcelona e Ibiza, seleccionando a sus víctimas en restaurantes y hoteles de lujo. En grupos de tres a cinco personas, identificaban a quienes llevaban relojes valiosos y, en el momento oportuno, los atacaban con violencia para robarles. Los arrestos se realizaron en Nápoles, sumando un total de 33 detenidos en una operación coordinada por Europol. Este tipo de delito está en aumento en Europa debido al lucrativo mercado negro de relojes de lujo.

Lo hacían a plena luz del día, en la calle y en cuestión de segundos. La policía ha detenido a doce ladrones italianos que se dedicaban a robar relojes exclusivos, de alta gama, en España. Seleccionaban a sus víctimas en restaurantes y hoteles de lujo en ciudades como Marbella, Barcelonao Ibiza. Actuaban perfectamente organizados y siempre con el mismo 'modus operandi'.

Pero la Policía Nacional, junto a la Policía italiana, ha detenido a 12 miembros de esta banda de ladrones de lujo. Los arrestos se han producido en Nápoles, en el sur de Italia. Se les acusa de formar parte de una red especializada en el robo con violencia de relojes de alta gama en algunas de las principales zonas turísticas de España.

Según han informado los agentes italianos en un comunicado, los delincuentes actuaban en grupos organizados de entre tres y cinco personas con roles perfectamente definidos. Mientras uno de los integrantes se encargaba de identificar a las víctimas que portaban relojes de gran valor en la muñeca, el resto del grupo mantenía la distancia para no levantar sospechas. Después, aprovechaban el momento propicio para agredirles con violencia y sustraerles las piezas.

Las víctimas eran seleccionadas en entornos frecuentados por personas de alto poder adquisitivo, como restaurantes de lujo, clubes de playa y hoteles exclusivos en ciudades y destinos turísticos como Marbella, Barcelona, Málaga, Ibiza y Palma de Mallorca.

En el conjunto de las investigaciones desarrolladas entre España e Italia y coordinadas por Europol, el número total de arrestados asciende a 33 personas. Las autoridades advierten de que este fenómeno delictivo está en auge en toda Europa debido a los elevados beneficios que genera el mercado negro de relojes de lujo y ediciones raras.

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