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Madrid vive un resurgir chulapo: la pradera de San Isidro se reinventa en una mezcla de tradición, vanguardia y mucha parpusa

Los detalles Personas de todas las edades han copado el lugar exhibiendo sus mejores trajes para disfrutar de la jornada. "Venimos desde hace casi tres años y está todo lleno", dice una pareja.

El 'chulapismo', de moda
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Madrid está viviendo un resurgir chulapo. Una pradera de San Isidro en la que el chotis ha sonado con fuerza. En la que miles y miles de personas, de todas las edades, han sacado su lado más castizo. Mezclando tradición con vanguardia, exhibiendo sus parpusas en un día en el que la Comunidad de Madrid celebra su gran día.

Y es que la modernidad se ha mezclado con el pasado. Con las chulapas a la última, con trajes más modernos que nunca. "Llevo un dos piezas de Pertiñez, la chulapa lleva el mantón que tiene en casa, con el bolsillo tradicional para llevar las cosas y el clavel rojo y blanco de novia", cuenta una de las asistentes en la pradera.

Los diseñadores, ante este auge, han sabido aprovechar el tirón de San Isidro. Hay vestidos para todos los gustos. "No hay excusa si te quieres vestir de chulapa. Nosotras hemos optado por una opción más barata, salvo el mantón que es de mi abuela es todo del 'Shein", comparten.

Todo, ante el deseo de los jóvenes madrileños de que San Isidro sea tan popular como las ferias andaluzas. "Venimos desde hace casi tres años. El primero no vimos a nadie, pero ya el año pasado había un poquito más de gente y este año está todo lleno", dice una pareja.

"Hemos ido a coger agua de la fuente de San Isidro. Es tradición, ahora a beberla", cuenta una chulapa en la pradera.

Pero hablando de tradiciones, lo que no puede faltar en la pradera de San Isidro son las rosquillas: "Quiero las listas, que son las que más me gustan".

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