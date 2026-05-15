Ahora

DIRECTO

Sigue la última hora del brote de hantavirus en un crucero

En Más Vale Tarde

Emilio Delgado carga contra la cumbre evangélica de Madrid: "Es una estafa. Están diciendo que pueden hacer ver a los ciegos"

Además, el portavoz de Más Madrid en la Asamblea madrileña ha sembrado la duda sobre "de dónde sale el dinero para pagar el Metropolitano, el Palacio de Vistalegre y la publicidad en el Metro de Madrid" de este evento.

DELGADO OK

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea de la Comunidad, Emilio Delgado, lo tiene claro. La cumbre evangélica que este viernes se celebra en el Palacio Vistalegre de la capital "es una estafa". Para Delgado, según ha compartido en Más Vale Tarde, lo es porque "le están diciendo a la gente que pueden hacer ver a los ciegos y que pueden hacer que gente que no tiene la capacidad de andar lo haga".

Entonces, el vocal madrileño no ha dudado en recordar que esa estafa "se está promocionando en el Metro de Madrid con el consentimiento del Gobierno de Madrid", al tiempo que ha sembrado la duda sobre "de dónde sale el dinero para pagar el Metropolitano, el Palacio de Vistalegre y la publicidad en el Metro de Madrid" de este evento.

Además, Delgado ha aprovechado la ocasión para criticar a los predicadores que molestan a los usuarios del transporte público madrileño con sus proclamas evangélicas. Respecto a ello, ha defendido que "vivimos en una sociedad con normas". "Si esta gente entra en el Metro diciendo esto, yo me levanto al lado y empiezo a decir que Doraemon te ama y el de al lado que los Pokémon te aman, y nos ponemos todos a gritar como locos", ha explicado.

Algo que a sus ojos dificulta "la convivencia". De hecho, ha insistido ante las críticas de otros colaboradores de Más Vale Tarde en que "no se trata de restringir la libertad de nadie", sino que de asegurar la convivencia" en la capital.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Juanma Moreno reconoce "problemas en sanidad" y marca como objetivo "no gobernar con Vox": "Llegar a 55 impide que nos puedan chantajear"
  2. Manifestación histórica de los profesores de Valencia tras una semana de huelga indefinida: "Están asesinando la educación pública"
  3. Trump y Xi escenifican una relación idílica deshaciéndose en halagos mutuos: "Nuestros países deberían de ser socios en lugar de rivales"
  4. El "peligro extremo" de Ayuso en México fue una pancarta: el PP madrileño se agarra a una protesta para acusar al Gobierno de exponerla a un "incidente grave"
  5. Cientos de personas se reúnen en el Palacio Vistalegre de Madrid en una cumbre evangelista: "No necesitamos droga, necesitamos la salvación de Jesucristo"
  6. El español con positivo en hantavirus se encuentra mejor y está "casi asintomático"