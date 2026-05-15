Emilio Delgado carga contra la cumbre evangélica de Madrid: "Es una estafa. Están diciendo que pueden hacer ver a los ciegos"

Además, el portavoz de Más Madrid en la Asamblea madrileña ha sembrado la duda sobre "de dónde sale el dinero para pagar el Metropolitano, el Palacio de Vistalegre y la publicidad en el Metro de Madrid" de este evento.

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea de la Comunidad, Emilio Delgado, lo tiene claro. La cumbre evangélica que este viernes se celebra en el Palacio Vistalegre de la capital "es una estafa". Para Delgado, según ha compartido en Más Vale Tarde, lo es porque "le están diciendo a la gente que pueden hacer ver a los ciegos y que pueden hacer que gente que no tiene la capacidad de andar lo haga".

Entonces, el vocal madrileño no ha dudado en recordar que esa estafa "se está promocionando en el Metro de Madrid con el consentimiento del Gobierno de Madrid", al tiempo que ha sembrado la duda sobre "de dónde sale el dinero para pagar el Metropolitano, el Palacio de Vistalegre y la publicidad en el Metro de Madrid" de este evento.

Además, Delgado ha aprovechado la ocasión para criticar a los predicadores que molestan a los usuarios del transporte público madrileño con sus proclamas evangélicas. Respecto a ello, ha defendido que "vivimos en una sociedad con normas". "Si esta gente entra en el Metro diciendo esto, yo me levanto al lado y empiezo a decir que Doraemon te ama y el de al lado que los Pokémon te aman, y nos ponemos todos a gritar como locos", ha explicado.

Algo que a sus ojos dificulta "la convivencia". De hecho, ha insistido ante las críticas de otros colaboradores de Más Vale Tarde en que "no se trata de restringir la libertad de nadie", sino que de asegurar la convivencia" en la capital.

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