Coches de alta gama, un alunizaje y un botín de 1.200 cajetillas de tabaco: así ha sido el espectacular robo a un estanco de Dénia

Más Vale Tarde analiza las imágenes del robo con alunizaje a un estanco de Dénia. Los asaltantes habrían protagonizado después una persecución por la autopista en un Porsche Panamera robado. De momento hay un detenido.

En Denia, Alicante, ha tenido lugar un espectacular robo con alunizaje a un estanco. En las imágenes de una cámara de seguridad se puede ver cómo los ladrones embisten violentamente con un coche contra el establecimiento, hasta el punto de llevarse el bolardo que se interponía en su camino.

Los delincuentes también habían robado un coche de alta gama, un Porsche Panamera, en el que emprendieron la huida con un botín de 1.200 cajetillas de tabaco valoradas en 7.500 euros.

Varios asaltantes protagonizaron una persecución con la Policía recorriendo un tramo de la autopista en dirección contraria, poniendo en riesgo a otros conductores. Además, encañonaron a los agentes y se llevaron por delante un coche patrulla que quedó inutilizado.

En estos momentos se sigue buscando a tres de los cuatro ladrones, mientras que el cuarto, que se quedó rezagado y fue cazado in fraganti por los policías, ya ha sido detenido y puesto a disposición judicial.

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