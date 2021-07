Los ladrones de calle se han convertido en "ciberdelincuentes forzados por la COVID", asegura el CEO y fundador de PaynoPain, Jordi Nebot. Y es que con los confinamientos y una mayor presencia en casa, los ladrones se han visto obligados a buscar nuevos modus operandi. La experta en BigData y CEO de Pentaquark Consulting, Stella Luna de María, afirma que los ladrones han entrado "en su transformación digital", por lo que se han adaptado "a nuevos delitos que se cometen a través de los dispositivos, de la navegación por Internet".

Son lo que se conocen como 'estafas mutantes'. Así lo explica Nebot, que señala que, por un lado, podemos encontrar "tiendas falsas con ofertas gancho donde las compras que se realizan nunca se entregan", y, por otro lado, "tenemos las ofertas de alquileres vacacionales falsos". Estas últimas son las que más están aumentando, especialmente, con la llegada de las vacaciones.

En Irún, la Ertzaintza y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal internacional que llegó a estafar a más de 300 personas mediante el alquiler fraudulento de pisos y paquetes vacacionales. Insertaban anuncios en diferentes páginas web, donde ofertaban alquileres de alojamientos turísticos, todos ellos falsos. Al pinchar el enlace, los usuarios caían en la estafa.

Por eso, Nebot da una serie de claves para no ser víctima de estas nuevas estafas. Por ejemplo, "para identificar una web de confianza donde reservar nuestras vacaciones lo primero que miraremos es que al lado de la URL aparezca un candado que significa que esto es una web segura". Los expertos recomiendan estar muy alerta, especialmente a la hora de introducir los datos bancarios. "Cuando vayas a pagar, es importante que el comercio se conecte con la tarjeta de crédito con la que estás pagando. Esto es una señal de que la transacción es segura", indica Stella Luna de María, que insiste en la importancia de comprar en páginas web asociadas al comercio seguro: "Si no lo es, no realice se una compra por Internet".