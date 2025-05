Así viven los niños de 'la casa de los horrores' de Oviedo tras su rescate: "físicamente perfectos" e intentando "interrelacionarse"

Los tres menores que permanecieron durante casi cuatro años encerrados por sus padres en una vivienda de Oviedo están "físicamente perfectos", tras haber sido sometidos a un reconocimiento integral, y a la espera de una valoración psicológica "en profundidad".

Así lo ha asegurado la titular de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, Marta del Arco, quien ha señalado que los niños, dos gemelos de 8 años y otro niño de 10 años, están "bien" y "tranquilos" e "interrelacionándose con el entorno más cercano de una manera bien" en el centro de menores de Oviedo en el que residen de manera temporal.

Sus progenitores, un alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad, alemana y estadounidense, permanecen en prisión provisional después de ser arrestados el lunes de la semana pasada tras la investigación abierta a raíz de una denuncia vecinal.

La familia residía en una vivienda tipo chalet en la zona rural de la capital asturiana, donde los menores, que estaban sin escolarizar, se encontraban encerrados desde hacía unos cuatro años en condiciones insalubres.

"Físicamente están perfectos. No tienen ningún tipo de problema físico. Están tranquilos y se les ve muy bien", ha informado la consejera después de que los niños hayan pasado un reconocimiento integral.

Del Arco ha explicado que aún no han sido sometidos a la valoración psicológica, puesto que es "prioritario" que, primero, se "sientan seguros" en su nuevo entorno vital.

"Próximamente, habrá una valoración psicológica en profundidad, pero, de momento, un poco de calma y que ganen confianza en las gentes que les rodean. Los niños hablan inglés solamente y ahora mismo lo que estamos intentando es que ganen confianza en el entorno", ha añadido.

El Gobierno del Principado se personará en la causa penal abierta contra sus padres al asumir la administración autonómica la tutela de los menores, después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo acordase la suspensión de la patria potestad y de la guardia custodia tras la apertura de diligencias abiertas, en principio, por violencia doméstica, con maltrato habitual psicológico y abandono de menores, pudiendo haber incurrido también en un delito de detención ilegal.

La administración regional continúa buscando a familiares de los tres niños, un proceso que no puede desarrollar en solitario y que precisa de la colaboración de "otros estamentos, habida cuenta de que los menores no son de nacionalidad española".

"Estamos en un proceso administrativo y de alta coordinación con otros estamentos para asegurar si los niños tienen familiares en Alemania o donde sea", ha subrayado.