Así justifica el líder de la secta Gnosis la captación de la española Patricia Aguilar: "Ella tiene una relación disfuncional con sus padres"

SU DECLARACIÓN A LA POLICÍA

Félix Steven Manrique, el líder de la secta Gnosis que captó a Patricia Aguilar a través de internet, y por el que ésta viajó a Perú, ha declarado ante la policía que la española no se encontraba en una situación de abandono. "Ella tiene una relación disfuncional con sus padres, es tema de ella, no intervengo y no juzgo", sentencia sobre los motivos de la española para escapar de España y romper la comunicación con su familia.