Un paciente del hospital de Torrejón denuncia el trato recibido: "Fue una experiencia horrorosa. Han falsificado analíticas"

Miguel Ángel, un joven afectado, asegura en 'Al Rojo Vivo' que han "quitado diagnósticos de enfermedades crónicas" que sufrían": "Se nos han hecho todas las putadas posibles".

El municipio madrileño de Torrejón de Ardoz se encuentra en el foco de la polémica tras conocerse que su hospital público, gestionado por la empresa privada Ribera Salud, habría recibido instrucciones para alargar listas de espera y centrarse solo en los procedimientos más rentables.

Pese a que el portavoz del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha asegurado que los pacientes estaban contentos y que no sabían de ninguna incidencia en estas instalaciones sanitarias, algunos de ellos han revelado lo contrario.

Por su parte, Miguel Ángel, que es paciente del hospital de Torrejón desde siempre, asegura que la experiencia de su familia ha sido "horrorosa": "Se nos ha quitado diagnósticos de enfermedades crónicas que teníamos, se nos han falsificado analíticas y pruebas. Se nos han hecho todas las putadas posibles".

"Conozco el caso de mi abuela con el hierro y sus anemias derivadas del cáncer de colon. Se la ha estado puteando. Le han puesto el hierro mal, la dosis de tres meses en una sola vez y luego ya 'no te doy cita ni vuelvo a mirarte a la cara", añade.

Así, este joven ha explicado en 'Al Rojo Vivo' que él mismo fue diagnosticado en otro hospital: "Cuando en 2021 pido un papel para certificar que tengo una enfermedad para realizarme una operación, se me dice que yo no tengo nada. Suena a gilipollez pero lo tengo por escrito", sentencia Miguel Ángel.

