Asesinada a tiros una mujer en Eslida (Castellón) por un hombre en un posible ajuste de cuentas

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil.

Los detalles La mujer, de 32 años, ha sido encontrada muerta en su vivienda y la hipótesis más probable que manejan por ahora los investigadores es que se trate de un asunto relacionado con drogas.

La Guardia Civil está investigando la muerte de una mujer de 32 años en Eslida, Castellón, en un caso que podría estar relacionado con un ajuste de cuentas por drogas. El presunto autor del disparo, un hombre de 28 años, ha sido detenido tras una discusión con la víctima, según fuentes cercanas a la investigación. La mujer fue encontrada muerta en su vivienda, y la principal hipótesis es que el suceso esté vinculado al tráfico de drogas. El detenido no tiene antecedentes por maltrato ni violencia de género. El pueblo de Eslida cuenta con unos 800 habitantes.

La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer en el pueblo castellonense de Eslida, en un suceso que estaría relacionado con un ajuste de cuentas por drogas y por el que ha sido detenido el hombre que la disparó tras una discusión, según han confirmado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

Al parecer, la mujer, de 32 años y nacionalidad española, ha sido encontrada muerta en su vivienda y la hipótesis más probable que manejan por ahora los investigadores es que se trate de un asunto relacionado con drogas.

El hombre, de 28 años y también español, y ella habrían discutido y en un momento dado él le habría disparado. Las fuentes han añadido que el hombre no tiene antecedentes relacionados con el maltrato ni la violencia de género.

Según ha avanzado Radio Castellón, el cadáver de la mujer ha sido hallado en el interior de una vivienda del citado pueblo, de apenas 800 habitantes y situado al sur de la provincia.

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