La primera huelga general de teletrabajadores, riders o conductores de VTC: "Este tipo de movilizaciones me devuelve la fe en la sociedad"

Los detalles Desde la última huelga general hace 14 años, España (y el mundo) ha evolucionado mucho: existen nuevas modalidades de empleo como el teletrabajo o nuevas profesiones como el de 'rider' o conductor de VTC, pero el derecho a la huelga sigue siendo el mismo.

Después de 14 años sin una huelga general en España, los sindicatos enfrentan el desafío de movilizar a nuevas generaciones y profesiones emergentes. La última huelga, en 2012, ocurrió bajo el gobierno de Mariano Rajoy. Ahora, jóvenes como Miren e Iker participan por primera vez, expresando su emoción y orgullo. Estefanía Cobo lucha por un salario digno, mientras Mario critica el capitalismo. Paco, un sindicalista veterano, observa cambios en la organización. Profesiones como los Riders y teletrabajadores también se unen a la protesta, exigiendo condiciones laborales justas. Esta huelga marca un hito para miles de jóvenes en España.

Hacía 14 años que no había una huelga general en España. La última fue en 2021, con Mariano Rajoy en el Gobierno. Y eso lo han notado los sindicatos, que admiten que les ha costado engrasar de nuevo la maquinaria, para muchos era su primera vez. 14 años en los que, también, han ido apareciendo nuevas profesiones, los riders, por ejemplo. Para ellos también es su primera huelga general.

Miren, una estudiante de 21 años, no va a poder olvidar lo que ha sentido hoy: "Tengo mucha emoción. Este tipo de cosas me devuelve al fe en la sociedad. Nunca había visto una movilización así", confiesa ante los micrófonos de laSexta.

Y como ella, muchísimos jóvenes por toda España se estrenan en una huelga general: "Es la primera vez que vengo a una huelga general como esta y estoy orgulloso de estar aquí", admitía por su parte, Iker, otro estudiante. "Lucho por primera vez en esta huelga por un salario digno. Tengo una familia y no llego. No llego a fin de mes con este salario de mierda", confesaba por su parte Estefanía Cobo, camiseta y pancarta en mano.

Generaciones con poca experiencia en el mercado laboral o estudiantes que tienen muy claras sus reivindicaciones: "La carestía de la vida cada vez es peor. El sistema capitalista nos lleva a una vida que no podemos asumir", cuenta Mario, otro estudiante en huelga.

Todos ellos, por edad, no pudieron participar en la última huelga general, la de 2012, contra la austeridad y los recortes de Mariano Rajoy. Pero Paco, un sindicalista veterano, portavoz de CGT A Coruña, sí la vivió en primera persona y ahora ve diferencias en la organización: "Ha sido difícil quizás porque los mensajes eran contradictorios".

España ha evolucionado en estos 14 años y ahora hay nuevas modalidades de empleo, como el teletrabajo, pero el derecho a la huelga es el mismo. Pues como dice Adrián García, un teletrabajador en huelga, "cualquier trabajador aunque esté en teletrabajo tiene derecho a secundar la huelga".

Riders o conductores de VTC también se movilizan por unas condiciones de trabajo dignas. "La empresa no garantiza las condiciones de seguridad de las personas trabajadoras", denuncia Leticia Vázquez, una conductora VTC en huelga. Nuevos colectivos en una huelga general que marca la primera vez para miles de jóvenes en España.

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