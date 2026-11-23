El contexto En las últimas horas se ha descubierto que Kirsten Schwalbe, la mujer más longeva de Dinamarca, fue miembro del partido nazi en su país.

Kirsten Schwalbe, la mujer más longeva de Dinamarca, cumplió 112 años, pero su homenaje fue cancelado al revelarse su pasado como miembro del partido nazi. Este descubrimiento generó un gran impacto en la sociedad danesa, deteniendo la impresión de su biografía y un reportaje televisivo. Casos similares han ocurrido en la historia, como el de Enric Marco, quien falsamente afirmó ser un sobreviviente del campo nazi de Mauthausen. En el deporte, Lance Armstrong fue despojado de sus títulos tras descubrirse su dopaje, y en la economía, Mario Conde fue encarcelado por estafa. Además, figuras como Harvey Weinstein y Bill Cosby cayeron en desgracia por abusos sexuales.

Kirsten Schwalbe, la mujer más longeva de Dinamarca desde que hay registros, ha cumplido 112 años. Por ello, iba a ser homenajeada públicamente. Sin embargo, ha salido a la luz que fue miembro del partido nazi en su país, algo que había permanecido oculto.

Ante esta situación, se ha producido un auténtico shock en la sociedad danesa, por lo que se ha detenido la impresión de su biografía y se ha parado el reportaje de una cadena de televisión sobre su vida.

Pero esta no es la primera vez que una persona que ha sido considerada un referente de la sociedad acaba sufriendo una caída estrepitosa. Sucedió, también en el marco del nazismo y el holocausto, con Enric Marco. Fue presidente de la asociación de víctimas tras asegurar haber sobrevivido en el campo nazi de Mauthausen. Sin embargo, nunca estuvo en un campo de concentración alemán durante el Tercer Reich.

Algo similar pasó en el mundo del deporte con Lance Armstrong. Ganó siete Tours de Francia consecutivos entre 2999 y 2005 tras superar un cáncer. De hecho, fue galardonado con un Premio Príncipe de Asturias por ello. Sin embargo, su imagen se desplomó al demostrarse que se dopó, por lo que se le retiraron todos los títulos de su carrera y pasó de ser una de las mayores leyendas de la historia del deporte a convertirse en una de las figuras más repudiadas.

En el ámbito de la economía, Mario Conde fue un auténtico referente en la España de la década de 1990, llegando a ser premiado con un doctorado honoris causa. Además, llegó a ser presidente de Banesto antes de los 40 años. Sin embargo, acabó en prisión tras ser condenado a 20 años por estafa y apropiación indebida.

A esto hay que sumarle decenas de figuras de referentes en diversos ámbitos que acabaron cayendo por abusos sexuales. Harvey Weinstein, Bill Cosby, Gérard Depardieu, Jeffrey Epstein, Marcial Maciel o Marko Rupnik acabaron pasando de ser algunas de las figuras más influyentes de la sociedad a ser recordados como unos repugnantes depredadores sexuales.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido