Los detalles Kirsten, de 112 años, contó su vida en un libro, que ha sido retirado del mercado. Ella asegura que la militancia estuvo impulsada por su marido, pero medios daneses apuntan a que ocupó dos cargos directivos.

Kirsten, la mujer más longeva de Dinamarca con 112 años, ha sido descubierta como antigua miembro del partido nazi danés, un hecho que no figuraba en su biografía. Aunque ella afirma que su militancia fue influenciada por su marido, medios daneses revelan que ocupó cargos directivos y colaboró activamente con los invasores durante la Segunda Guerra Mundial. El partido nazi danés apoyó la invasión de Hitler en 1940 y consideró un gobierno nazi en Dinamarca, pero nunca se concretó. Tras la guerra, el partido se disolvió en 1945. Ahora, su longevidad es motivo de vergüenza colectiva en lugar de orgullo nacional.

Kirsten, la mujer más longeva de Dinamarca desde que hay registros, brinda por su 112 cumpleaños justo cuando se descubre que fue miembro del partido nazi en su país, un episodio que no figuraba en su biografía.

Ella asegura que la militancia estuvo impulsada por su marido, pero medios daneses han desvelado que habría ocupado dos cargos directivos en la agrupación local durante la ocupación y que habría sido colaboradora activa de invasores durante la Segunda Guerra Mundial.

El Partido Nazi Danés, al que ella habría pertenecido, apoyó la invasión de Hitler en 1940 e incluso consideraron realizar una transición a un gobierno nazi en Dinamarca. Sin embargo, decidieron esperar a que Alemania ganara la guerra, algo que nunca sucedió.

Al final de la Segunda Guerra Mundial, Hitler quiso expulsar a la comunidad judía del país y enviarlos a Auschwitz, pero la población civil danesa hizo un rescate masivo a través del mar.

Pescadores, médicos y sacerdotes escondieron a miles de familias y las trasladaron clandestinamente hacia Suecia, país neutral. Así, lograron salvar a más de 7.000 judíos y solo unos 500 fueron detenidos.

Finalmente, el partido nazi danés se disolvió en 1945 con el fin de la guerra, aunque la historia, por mucho tiempo que pase, no se disuelve. Kirsten formó parte activa del nazismo en Dinamarca, y lo que antes para el país era un motivo de orgullo nacional, que fuera la mujer de más edad, es ahora un motivo de vergüenza colectiva.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido