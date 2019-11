Alejandro, el mejor amigo de la exnovia de Leandro, el descuartizador de Valdemoro, ha explicado en una entrevista en Telecinco la versión de la joven, que tras ingresar en prisión provisional por el asesinato y descuartizamiento de una chica de 18 años, ha quedado en libertad con cargos.

Él relata que todo empezó cuando el también conocido como 'carnicero tatuador' quedó con su expareja y le dijo "en un tono jocoso" que "había matado a alguien": "Ella pensaba que le estaba gastando una broma, que se le había ido la cabeza y que estaba contándole un cuento".

A pesar de que no le dio veracidad, señala que ella "vio manchas de sangre" cuando llegó a la casa y, según se iba adentrando en el domicilio "empezó a ver cosas extrañas": "El otro le decía que limpiase cualquier cosa".

"Varias veces le dijo que, o le ayudaba, o ella iba a ser la siguiente. Ella estaba totalmente en shock", explica Alejandro, que transmite el relato estremecedor de la investigada.

"Ella vio algo que le recordaba como a un filete de pollo, literalmente, y él le dijo que era la cara de la chica. Había bolsas, creo que había un cubo lleno de trozos de carne, una situación que no se la creía", explica.

El joven también relata cómo la exnovia del descuartizador encontró la cabeza de la víctima: "Moviéndose por la casa, cuando él se bajó al sótano, vio el cráneo. Con las manos temblorosas le hizo una foto y salió corriendo de allí".

Según la versión de la joven, ella pensaba que "se había cargado un animal" y cuando vio el cráneo "es cuando salió corriendo y fue a la Policía": "Se encontraron la cabeza de la chica en una bolsa de congelados".

Alejandro, además, apunta que la relación entre el 'carnicero tatuador' y su expareja era "de control total" por parte de él y cuenta que ella intentaba complacerle "para no sufrir sus brotes de agresividad": "Una vez me contó que la esposó y la amenazó con un machete".

El descuartizador acusa a su exnovia de "cómplice"

El compañero de celda del conocido como descuartizador de Valdemoro explicó hace unos días la versión que el presunto asesino le contó sobre el crimen. "Me dice que están de fiesta, que forcejean así como jugando. Le dice 'estate quieta, estate quieta' y caen, la chica no respira. Por miedo a ir a la cárcel, la descuartizan", señaló.

El hombre también relató cómo conoció a Leandro. "Estaba sentado con una capucha y yo entré y le pregunté por qué estaba aquí. Entonces él me responde una cosa que no me creo. Me dice que está por 15 gramos de cocaína y que le han metido a prisión provisional. Pero yo sé que por eso no vas a la cárcel", recordó.

En ese momento, según declaró, le comentó al acusado que "ahí al lado" estaba "el descuartizador" y que no le habían dejado pasar, a lo que este le comenzó a explicar su versión. "Me cuenta que estaban de fiesta, comiendo pastillas y poniéndose de cocaína", ha señalado el compañero de celda del presunto asesino, insistiendo en que el crimen se llevó a cabo motivado por el miedo del acusado a ir a la cárcel.

En relación a la presunta colaboración de su expareja o "amiga con derecho a roce", Celia, en la descuartización de la víctima, calificó a ésta de "cómplice". "Ambos la descuartizan y, cuando la chica ve que los van a pillar, se chiva", explicó. "Estaban los dos como cómplices, porque, cuando pasó todo, el coche de Celia estaba abajo", añadió.

Su casa era un auténtico 'museo de los horrores'

El descuartizador de Valdemoro, o como él se hacía llamar "el carnicero tatuador", escondía una auténtica casa de los horrores dentro de la casa donde vivía de okupa en esa localidad madrileña.

Leandro es un amante del gimnasio, de los tatuajes y de los escenarios macabros y es que en sus fotografías se muestra posando entre lápidas y panteones. También tiene antecedentes por apuñalar a un joven antifascista en 2014 está vinculado a grupos neonazis.

Sus gustos dibujan a una persona amante de la violencia, de lo gore, del sadomasoquismo y de las películas de terror. En sus redes sociales muestra estanterías repletas de armas (presumiblemente réplicas) y también su afición por realizar prácticas de tiro.

En su casa también muestra paredes llenas de objetos terroríficos como máscaras de gas, guantes con cuchillas, bates de béisbol, caretas de Hannibal Lecter y posters de películas terroríficas como 'Gore en las Calles'.

Además de todo esto, el "carnicero tatuador" también mostraba su gran pasión por las calaveras, con numerosos cráneos por toda su casa. "Ya tengo repuesto para cuando pierda la cabeza", comentaba en una foto done mostraba un cráneo cortado por la mitad y pintado como si estuviera ensangrentado.